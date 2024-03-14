Губернатор Петербурга раскрыл планы по производству автомобилей

14.03.2024, 15:05

Эксперт объяснил, почему моторное масло надо менять в 2 раза чаще, чем рекомендует производитель

Стандартный межсервисный интервал у большинства автопроизводителей составляет 15 тысяч километров. Некоторые сокращают его до 10 тысяч, но технический тренер крупной сети автосервисов убежден, что масло следует менять еще чаще.Читать далее