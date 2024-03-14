Губернатор Петербурга раскрыл планы по производству автомобилей
Генеральный директор автозавода Иван Миронов, сообщил, что цветовая палитра новой модели включает в себя шесть оттенков. Можно предположить, что гамма совпадает с Chery Tiggo 7 Pro: красный, синий, черный, белый, стальной и серебристый. Продажи стартуют нынешней весной. Сейчас идет накопление складских запасов.
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13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
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14.03.2024, 17:42
Журналисты выяснили, когда Lada Iskra впервые появится на публике
АвтоВАЗ запатентовал три модели нового семейства Lada Iskra, серийная сборка которого должна стартовать в конце 2024 года. Но публичный дебют новинки состоится значительно раньше.Читать далее
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14.03.2024, 15:51
Шестеро туристов застряли на льду Байкала в сломавшемся автомобиле
Спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения пришли на помощь людям, застрявшим посреди ледяной равнины Байкала из-за заглохшего автомобиля.Читать далее
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14.03.2024, 15:05
Эксперт объяснил, почему моторное масло надо менять в 2 раза чаще, чем рекомендует производитель
Стандартный межсервисный интервал у большинства автопроизводителей составляет 15 тысяч километров. Некоторые сокращают его до 10 тысяч, но технический тренер крупной сети автосервисов убежден, что масло следует менять еще чаще.Читать далее
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14.03.2024, 14:35
АвтоВАЗ начнет пускать туристов на производство. Им покажут, как собирают автомобили и разрешать сесть за руль
АвтоВАЗ решил открыть двери для промышленного туризма. На предприятии запускают экскурсионные программы, которые призваны не просто удовлетворить праздное любопытство, но и привлечь на производство молодых специалистов.Читать далее
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14.03.2024, 09:55
Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Чикагский автозавод Ford празднует 100-летний юбилей. Первые автомобили сошли с конвейера в марте 1924 года. Предприятие стабильно функционирует и по сей день. На заводе есть сотрудники, которые работают там уже более 50 лет.Читать далее
-
14.03.2024, 09:24
Владельцы китайских автомобили назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнулись зимой
Китайские автомобили заняли в Россию львиную долю рынка. Они привлекают современным дизайном, хорошей комплектацией и приемлемой ценой. Эксплуатация в зимний период помогла выявить несколько неприятных моментов.Читать далее
-
13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
-
14.03.2024, 17:42
Журналисты выяснили, когда Lada Iskra впервые появится на публике
АвтоВАЗ запатентовал три модели нового семейства Lada Iskra, серийная сборка которого должна стартовать в конце 2024 года. Но публичный дебют новинки состоится значительно раньше.Читать далее
-
14.03.2024, 15:51
Шестеро туристов застряли на льду Байкала в сломавшемся автомобиле
Спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения пришли на помощь людям, застрявшим посреди ледяной равнины Байкала из-за заглохшего автомобиля.Читать далее
-
14.03.2024, 15:05
Эксперт объяснил, почему моторное масло надо менять в 2 раза чаще, чем рекомендует производитель
Стандартный межсервисный интервал у большинства автопроизводителей составляет 15 тысяч километров. Некоторые сокращают его до 10 тысяч, но технический тренер крупной сети автосервисов убежден, что масло следует менять еще чаще.Читать далее
-
14.03.2024, 14:35
АвтоВАЗ начнет пускать туристов на производство. Им покажут, как собирают автомобили и разрешать сесть за руль
АвтоВАЗ решил открыть двери для промышленного туризма. На предприятии запускают экскурсионные программы, которые призваны не просто удовлетворить праздное любопытство, но и привлечь на производство молодых специалистов.Читать далее
-
14.03.2024, 09:55
Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Чикагский автозавод Ford празднует 100-летний юбилей. Первые автомобили сошли с конвейера в марте 1924 года. Предприятие стабильно функционирует и по сей день. На заводе есть сотрудники, которые работают там уже более 50 лет.Читать далее
-
14.03.2024, 09:24
Владельцы китайских автомобили назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнулись зимой
Китайские автомобили заняли в Россию львиную долю рынка. Они привлекают современным дизайном, хорошей комплектацией и приемлемой ценой. Эксплуатация в зимний период помогла выявить несколько неприятных моментов.Читать далее
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