4 декабря 2017, 10:40

«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей

До Нового Года осталось меньше месяца, и мужчины судорожно бегают по магазинам в поисках идеального подарка для своих половинок. Откроем тайну: он находится в автосалонах, а заплатить за него нужно нескромную сумму. Ведь для любимой ничего не жалко. Не так ли?
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«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей Land Rover, Smart, Mercedes Benz, Audi, Infiniti
Женщины, как известно, любят все дорогое, привлекательное и необычное. Пусть даже вещь не всегда отвечает банальным требованиям практичности, главное, чтобы такой уж точно не было у заклятой подружки. Если выбор подарка пал на автомобиль, не спешите бежать в ближайший салон какого-нибудь массового бренда и оформлять кредитную сделку по программе «Первый автомобиль». Сперва следует разобраться, какие машины заставляют женские сердца трепетать.
Land Rover Range Rover Evoque
От 2 л, 180 л.с
Новый от 2 673 000 до 4 262 000 Р


Land Rover Range Rover Evoque

Бывшая участница группы Spice Girls и модельер Виктория Бэкхем летом 2010 года была назначена креативным дизайнером марки Land Rover. Под ее руководством вышла специальная модификация кроссовера Range Rover Evoque, и понеслась… Сейчас уже мало кто помнит, как выглядел тогдашний «Эвок» от поп-дивы, зато в девичьем сознании четко отложилось: этот кроссовер идеален для женщин. И тут же массово любительницы дорогих автомобилей захотели оседлать «британца».

Сейчас в салонах Land Rover также можно приобрести спецверсию кроссовера, правда, уже другую. Приготовьте для этого 2 660 000 рублей. За эти деньги вы порадуете свою даму кроссовером с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с., ксеноновыми фарами, камерой заднего вида, электроприводом двери багажного отделения и прочими полезными опциями. Сиденья имеют отделку кожей Grained. Сэкономить можно будет разве что на ТО. В указанную цену уже включен cервисный пакет, покрывающий стоимость всех работ и материалов по плановому техническому обслуживанию на 5 лет вперед.
Smart ForTwo
От 0.9 л, 90 л.с
Новый от 655 000 до 755 000 Р


Smart Fortwo

Потому что маленький, потому что паркуется, как и где захочет, потому что дорогой. Еще более фееричным подарок станет, если это будет открытая версия сити-кара. Ну и что, что зима. Главное – произвести впечатление и чувствовать себя королевой. А стоят такие девичьи ощущения, не много не мало, 1 100 000 рублей. И это за базовый вариант миниатюрного кабриолета.

Спрашивается, за что такие деньги? А за выбор мягкой крыши в одном из 3 различных оттенков. С помощью дистанционного управления мягкий верх можно открыть и снаружи автомобиля за 12 секунд.

Что касается «начинки», то в начальном варианте Fortwo приводится в движение 0,9-литровым бензиновым мотором, мощностью которого составляет 70 л. с. В самом дорогом исполнении в движение новинку приводит литровый турбированный агрегат, выдающий 90 «лошадей». В паре с ним работает 5-ступенчатая «механика» или с 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
Mercedes Benz C-класс
От 1.6 л, 150 л.с


Mercedes-Benz C-Class Coupe

Кузов «купе» весьма популярен среди представительниц слабого пола: выглядит стильно, лишних людей возить не нужно. Плюс лейбл известного бренда…

В 2-дверном С-Class предусмотрено все для комфорта барышни: 2-зонный климат, круиз-контроль, мультимедийная система Audio20. Начальным двигателем выступает 150-сильный бензиновый вариант, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость такого автомобиля составляет 2 530 000 рублей.

А вот самая дорогая модификация Mercedes-AMG C 63 S Coupe обойдется в 5 320 000 рублей. Зато в таком варианте в движение машину приводит уже шустрый 510-сильный V8.

Audi A7 Sportback
Audi A7 Sportback
От 2 л, 249 л.с
Новый от 3 610 000 до 4 146 000 Р


Если вы готовы потратить на свою ненаглядную 5 898 765 рублей, ровно под эту сумму попадает еще один немецкий дорогой автомобиль. Он особенно по душе приходится тем, кто любит быстро ездить. Двигатель V8 объемом 4 литра и мощностью 450 л. с. обеспечивает разгон до «сотни» за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Такие показатели наверняка впечатлят вашу ненаглядную. В салоне, отделанном кожей, установлены спортивные кресла. В список оборудования входят важные для женщин опции: обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с 3 режимами, Электрорегулировка передних кресел c функцией запоминания параметров сиденья и, конечно, крепления для детских кресел. На случай, если в спортивном автомобиле ей нужно будет перевозить ребенка.

Одна загвоздка: осенью этого года Audi представила новое поколение A7 Sportback, который оказался просторнее. Так, размер колесной базы вырос с 2914 до 2926 мм, а свободное пространство в области коленей задних пассажиров увеличилось на 21 мм. Новинка также получила полноуправляемое шасси. Однако российские продажи пока не осуществляются, и есть опасение, что с выходом на рынок следующей генерации вам придется снова покупать дорогую машину. Ну, чтоб быть «по последней моде»...

Infiniti QX70
Infiniti QX70
От 3 л, 238 / 175 при 3750 л.с
Новый от 3 169 000 до 3 997 000 Р


Еще одна мечта многих барышень. Как и с историей про «Эвок», этот вседорожник всегда на слуху у слабого пола. Наверное, секрет кроется в элегантном дизайне, который совершенно не имеет резких черт. А в оснащение, помимо столь нужных женщинам памяти сидений и зеркал, подогрева кресел и вентиляции, входит еще и люк с электроприводом. Чтобы летом можно было эффектно прокатиться с ветерком и махать оттуда руками прохожим.

Под капотом паркетника расположен 3,7-литровый бензиновый двигатель с отдачей 333 л.с. или (на выбор) 3-литровый дизель с мощностью 238 «лошадей». Трансмиссия представлена безальтернативным «роботом», который устанавливается на все модификации автомобиля.

Кстати, обновлять машину производитель планирует не раньше, чем через 5 лет, поэтому можно смело доставать кровные 2 710 000 рублей. Именно такова начальная цена новогодней женской мечты.
Арина Милая
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«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
Женщины, как известно, любят все дорогое, привлекательное и необычное. Пусть даже вещь не всегда отвечает банальным требованиям практичности, главное, чтобы такой уж точно не было у заклятой подружки. Если выбор подарка пал на автомобиль, не спешите бежать в ближайший салон какого-нибудь массового бренда и оформлять кредитную сделку по программе «Первый автомобиль». Сперва следует разобраться, какие машины заставляют женские сердца трепетать.{{model_v2_3028}}Land Rover Range Rover EvoqueБывшая участница группы Spice Girls и модельер Виктория Бэкхем летом 2010 года была назначена креативным дизайнером марки Land Rover. Под ее руководством вышла специальная модификация кроссовера Range Rover Evoque, и понеслась… Сейчас уже мало кто помнит, как выглядел тогдашний «Эвок» от поп-дивы, зато в девичьем сознании четко отложилось: этот кроссовер идеален для женщин. И тут же массово любительницы дорогих автомобилей захотели оседлать «британца».Сейчас в салонах Land Rover также можно приобрести спецверсию кроссовера, правда, уже другую. Приготовьте для этого 2 660 000 рублей. За эти деньги вы порадуете свою даму кроссовером с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с., ксеноновыми фарами, камерой заднего вида, электроприводом двери багажного отделения и прочими полезными опциями. Сиденья имеют отделку кожей Grained. Сэкономить можно будет разве что на ТО. В указанную цену уже включен cервисный пакет, покрывающий стоимость всех работ и материалов по плановому техническому обслуживанию на 5 лет вперед.{{model_v2_1725}}Smart FortwoПотому что маленький, потому что паркуется, как и где захочет, потому что дорогой. Еще более фееричным подарок станет, если это будет открытая версия сити-кара. Ну и что, что зима. Главное – произвести впечатление и чувствовать себя королевой. А стоят такие девичьи ощущения, не много не мало, 1 100 000 рублей. И это за базовый вариант миниатюрного кабриолета. Спрашивается, за что такие деньги? А за выбор мягкой крыши в одном из 3 различных оттенков. С помощью дистанционного управления мягкий верх можно открыть и снаружи автомобиля за 12 секунд. Что касается «начинки», то в начальном варианте Fortwo приводится в движение 0,9-литровым бензиновым мотором, мощностью которого составляет 70 л. с. В самом дорогом исполнении в движение новинку приводит литровый турбированный агрегат, выдающий 90 «лошадей». В паре с ним работает 5-ступенчатая «механика» или с 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.{{model_v2_808}}Mercedes-Benz C-Class CoupeКузов «купе» весьма популярен среди представительниц слабого пола: выглядит стильно, лишних людей возить не нужно. Плюс лейбл известного бренда… В 2-дверном С-Class предусмотрено все для комфорта барышни: 2-зонный климат, круиз-контроль, мультимедийная система Audio20. Начальным двигателем выступает 150-сильный бензиновый вариант, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость такого автомобиля составляет 2 530 000 рублей. А вот самая дорогая модификация Mercedes-AMG C 63 S Coupe обойдется в 5 320 000 рублей. Зато в таком варианте в движение машину приводит уже шустрый 510-сильный V8.Audi A7 Sportback{{model_v2_3008}}Если вы готовы потратить на свою ненаглядную 5 898 765 рублей, ровно под эту сумму попадает еще один немецкий дорогой автомобиль. Он особенно по душе приходится тем, кто любит быстро ездить. Двигатель V8 объемом 4 литра и мощностью 450 л. с. обеспечивает разгон до «сотни» за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Такие показатели наверняка впечатлят вашу ненаглядную. В салоне, отделанном кожей, установлены спортивные кресла. В список оборудования входят важные для женщин опции: обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с 3 режимами, Электрорегулировка передних кресел c функцией запоминания параметров сиденья и, конечно, крепления для детских кресел. На случай, если в спортивном автомобиле ей нужно будет перевозить ребенка.Одна загвоздка: осенью этого года Audi представила новое поколение A7 Sportback, который оказался просторнее. Так, размер колесной базы вырос с 2914 до 2926 мм, а свободное пространство в области коленей задних пассажиров увеличилось на 21 мм. Новинка также получила полноуправляемое шасси. Однако российские продажи пока не осуществляются, и есть опасение, что с выходом на рынок следующей генерации вам придется снова покупать дорогую машину. Ну, чтоб быть «по последней моде»... Infiniti QX70{{model_v2_6123}}Еще одна мечта многих барышень. Как и с историей про «Эвок», этот вседорожник всегда на слуху у слабого пола. Наверное, секрет кроется в элегантном дизайне, который совершенно не имеет резких черт. А в оснащение, помимо столь нужных женщинам памяти сидений и зеркал, подогрева кресел и вентиляции, входит еще и люк с электроприводом. Чтобы летом можно было эффектно прокатиться с ветерком и махать оттуда руками прохожим. Под капотом паркетника расположен 3,7-литровый бензиновый двигатель с отдачей 333 л.с. или (на выбор) 3-литровый дизель с мощностью 238 «лошадей». Трансмиссия представлена безальтернативным «роботом», который устанавливается на все модификации автомобиля. Кстати, обновлять машину производитель планирует не раньше, чем через 5 лет, поэтому можно смело доставать кровные 2 710 000 рублей. Именно такова начальная цена новогодней женской мечты.
2017-12-04
Автор: Арина Милая
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