Hyundai готовит «злые» версии Tucson и Kona
Ожидается, что N-версии получат более производительные двигатели, улучшенную тормозную систему, а также спортивные настройки подвески и модернизированный пакет аэродинамических элементов. Внешность моделей станет более агрессивной. Более подробная информация пока не раскрыта.
Сейчас неизвестно, когда выйдут «заряженные» паркетники и какая модель дебютирует первой. Подразделение Hyundai N - достаточно молодая компания, поэтому специалисты ориентированы на выпуск качественных и эксклюзивных автомобилей. Скорее всего, подготовка новых версий займет немало времени.
Напомним, что также компания Hyundai представит модифицированный кроссовер Santa Fe Sport на тюнинг-шоу SEMA, которое состоится в конце октября в Лас-Вегасе.
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