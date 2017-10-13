13 октября 2017, 14:44

Hyundai готовит «злые» версии Tucson и Kona

Компания Hyundai сообщила о разработке новых модификации моделей Tucson и Kona. Спортивное подразделение марки выпустит «заряженные» N-версии. Автомобили будут отличаться и внешними доработками, и техническим оснащением.
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Hyundai готовит «злые» версии Tucson и Kona Hyundai Kona, Hyundai Tucson

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Эту информацию распространил Альберт Бирманн, глава спортивного подразделения N performance. Он одобрил проект по выпуску «горячих» кроссоверов, но подчеркнул, что эта задача не является приоритетной для компании. Поэтому не стоит ждать премьеры «злых» автомобилей в ближайшее время.

Ожидается, что N-версии получат более производительные двигатели, улучшенную тормозную систему, а также спортивные настройки подвески и модернизированный пакет аэродинамических элементов. Внешность моделей станет более агрессивной. Более подробная информация пока не раскрыта.

Сейчас неизвестно, когда выйдут «заряженные» паркетники и какая модель дебютирует первой. Подразделение Hyundai N - достаточно молодая компания, поэтому специалисты ориентированы на выпуск качественных и эксклюзивных автомобилей. Скорее всего, подготовка новых версий займет немало времени.

Напомним, что также компания Hyundai представит модифицированный кроссовер Santa Fe Sport на тюнинг-шоу SEMA, которое состоится в конце октября в Лас-Вегасе.

Дизайн и тюнинг Хендай Кона, Туссан, Тушкан

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Tucson
од шесть лет езжу уже на Hyundai Tucson 2008 г. (с 2011 года) - только самые лучшие впечатления. (Брал б/ у - но в очень хорошем состоянии.) Вообще никаких поломок за все время пользования - очень надежное произведение японского автопрома. Комфортабельность и удобство на высшем уровне. И дальше бы ездил ...
Валерий Михайлович
Hyundai: Santa Fe из Таганрога против Tucson из Сеула
Туссан это вещь.
олег
Акция на автомобили Hyundai Tucson CRDI
Покупал а/ м в марте 2008г. мой отец, все ТО проходил у ОД и все в срок, нареканий к работникам салона не было до определенного момента..... В 2010г. получилось так, что у а/ м сломался генератор, а/ м сдали в салон 23 декабря, где покупали, обещали после новогодних праздников вернуть с новым генератором ...
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Hyundai готовит «злые» версии Tucson и Kona
{{material_121249}}Эту информацию распространил Альберт Бирманн, глава спортивного подразделения N performance. Он одобрил проект по выпуску «горячих» кроссоверов, но подчеркнул, что эта задача не является приоритетной для компании. Поэтому не стоит ждать премьеры «злых» автомобилей в ближайшее время.Ожидается, что N-версии получат более производительные двигатели, улучшенную тормозную систему, а также спортивные настройки подвески и модернизированный пакет аэродинамических элементов. Внешность моделей станет более агрессивной. Более подробная информация пока не раскрыта.Сейчас неизвестно, когда выйдут «заряженные» паркетники и какая модель дебютирует первой. Подразделение Hyundai N - достаточно молодая компания, поэтому специалисты ориентированы на выпуск качественных и эксклюзивных автомобилей. Скорее всего, подготовка новых версий займет немало времени.Напомним, что также компания Hyundai представит модифицированный кроссовер Santa Fe Sport на тюнинг-шоу SEMA, которое состоится в конце октября в Лас-Вегасе.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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