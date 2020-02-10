10 февраля 2020, 16:35
Hyundai назвал дату продаж Solaris в России и показал первые фотографии
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Фото: Hyundai
Компания «Хендэ Мотор СНГ» официально представила фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка. Премьера модели состоится 18 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге, на эту же дату назначен старт продаж.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Рестайлинговый Hyundai Solaris мало чем отличается от Verna, которую корейцы продают в Китае. Только в российской версии обновленный Solaris стал обладателем новой решетки радиатора с интересным рисунком. Изменения сзади можно заметить по новой геометрии и фонарям. В качестве дополнительной опции можно заказать светодиодную оптику.
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В обновленном Solaris на центральной консоли в отдельном блоке возвышается большой экран мультимедийной системы. Также у новинки появятся электропривод боковых зеркал, дополнительные USB-розетки, беспроводная зарядная станция для смартфонов и навигатор от «Яндекса».
Цены и комплектации рестайлингового Hyundai Solaris дилеры опубликуют ближе к началу продаж. Напомним, что прежняя версия продается с двигателями объемом 1,4 или 1,6 литра. Автомобиль представлен с механической и автоматической трансмиссией. Порядок цен колеблется от 756 000 до 894 000 рублей. Возможно, обновленный Solaris поднимет продажи Hyundai в России, которые в 2018 году упали почти на семь тысяч машин.
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