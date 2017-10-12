12 октября 2017, 19:10

Infiniti готовит к дебюту QX80 новой генерации

Японская компания Infiniti готовит к премьере свой самый габаритный внедорожник QX80. Флагманская модель будет представлена 14 ноября на автосалоне в Дубае.
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  Infiniti готовит к дебюту QX80 новой генерации Infiniti QX80 Infiniti готовит к дебюту QX80 новой генерации Infiniti QX80 Infiniti готовит к дебюту QX80 новой генерации Infiniti QX80 Infiniti готовит к дебюту QX80 новой генерации
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Infiniti QX80
Выпускается с 2014 г.
Новый от 4 955 000 до 5 105 000 Р
Отзывов: 4
Сегодня Infiniti опубликовала первые тизерные изображения, помогающие составить представление о дизайне автомобиля следующего поколения. Экстерьер внедорожника перенял некоторые черты концепт-кара QX80 Monograph, который был представлен в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Также можно отметить, что новинка выполнена в едином стилистическом решении с «младшими» паркетниками компании - QX60 и QX30.

Роланд Крюгер, президент марки, ранее сообщал, что новое поколение Infiniti QX80 сохранит прежнюю платформу Nissan Patrol. Автомобиль будет оснащаться тем же 5,6-литровым «атмосферником» V8, но, скорее всего, агрегат будет модернизирован. Двигатель работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач и обладает мощностью 405 «лошадей» и 560 Нм крутящего момента.

По предварительным данным, моторная гамма расширится за счет нового 3-литрового твин-тубро двигателя V6, который получили седаны Q50 и Q60 свежей генерации. На данных моделях агрегат выдает 300 или 405 л.с.

Также изображения показывают, что внутреннее убранство автомобиля выполнено из кожи. Внедорожник будет передвигаться на 22-дюймовых колесных дисках с шинами Bridgestone. Серийное производство модели начнется до конца текущего года. На российском рынке актуальное поколение Infiniti QX80 стоит от 4 999 000 рублей.

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Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Тест Infiniti QX80: на полном серьезе
Здравствуйте, на форуме недавно, не подскажите, где можно найти схему ремонта для этой машины http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ Спасибо.
skyman777
Форум Infiniti FX35
| Кому: Medichi77 Не знаю как у вас так получается с Fx 35. но у нас в семье есть QX30 у отца. Так вот содержание автомобиля стоит довольно не мало, если сравнивать с более дешевыми машинами. Причем не могу сказать что у нас машина запущенная и из-за этого так выливается ремонт и обслуживание. В принципе ...
Евгений Якимов
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Infiniti готовит к дебюту QX80 новой генерации
{{model_3335}}Сегодня Infiniti опубликовала первые тизерные изображения, помогающие составить представление о дизайне автомобиля следующего поколения. Экстерьер внедорожника перенял некоторые черты концепт-кара QX80 Monograph, который был представлен в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Также можно отметить, что новинка выполнена в едином стилистическом решении с «младшими» паркетниками компании - QX60 и QX30.Роланд Крюгер, президент марки, ранее сообщал, что новое поколение Infiniti QX80 сохранит прежнюю платформу Nissan Patrol. Автомобиль будет оснащаться тем же 5,6-литровым «атмосферником» V8, но, скорее всего, агрегат будет модернизирован. Двигатель работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач и обладает мощностью 405 «лошадей» и 560 Нм крутящего момента.По предварительным данным, моторная гамма расширится за счет нового 3-литрового твин-тубро двигателя V6, который получили седаны Q50 и Q60 свежей генерации. На данных моделях агрегат выдает 300 или 405 л.с.Также изображения показывают, что внутреннее убранство автомобиля выполнено из кожи. Внедорожник будет передвигаться на 22-дюймовых колесных дисках с шинами Bridgestone. Серийное производство модели начнется до конца текущего года. На российском рынке актуальное поколение Infiniti QX80 стоит от 4 999 000 рублей.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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