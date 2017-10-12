Infiniti готовит к дебюту QX80 новой генерации
Роланд Крюгер, президент марки, ранее сообщал, что новое поколение Infiniti QX80 сохранит прежнюю платформу Nissan Patrol. Автомобиль будет оснащаться тем же 5,6-литровым «атмосферником» V8, но, скорее всего, агрегат будет модернизирован. Двигатель работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач и обладает мощностью 405 «лошадей» и 560 Нм крутящего момента.
По предварительным данным, моторная гамма расширится за счет нового 3-литрового твин-тубро двигателя V6, который получили седаны Q50 и Q60 свежей генерации. На данных моделях агрегат выдает 300 или 405 л.с.
Также изображения показывают, что внутреннее убранство автомобиля выполнено из кожи. Внедорожник будет передвигаться на 22-дюймовых колесных дисках с шинами Bridgestone. Серийное производство модели начнется до конца текущего года. На российском рынке актуальное поколение Infiniti QX80 стоит от 4 999 000 рублей.
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