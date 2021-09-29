Владельцы Infiniti рассказали, какими опциями пользуются наиболее часто
Фото: Infiniti
Сотрудники московского офиса Infiniti провели опрос среди клиентов марки и выяснили, какие из предлагаемых дополнительных систем, доступных на их машинах, используются наиболее часто.
Список возглавило зеркало заднего вида с функцией камеры Smart Rearview Mirror, которое имеется в распоряжении крупногабаритного кроссовера Infiniti QX80 – им регулярно пользуются больше половины (56%) автовладельцев.
Картинке, которая проецируется на салонное зеркало заднего вида, не мешают ни пассажиры на задних рядах сидений, ни крупногабаритный груз, ни даже низкий уровень освещенности. Технология такова, что Smart Rearview Mirror оперативно переключается из режима стандартного зеркала в режим дисплея, транслируя в высоком разрешении изображение с широкоугольной камеры.
На втором месте по востребованности - проекционный дисплей. С его помощью основная информация о поездке (скорость и подсказки навигационной системы) отображается на лобовое стекло. Устройство позволяет водителю не отвлекаться от дороги, тем самым повышая уровень активной безопасности. Проекционным дисплеем, согласно опросу, активно пользуются 44% владельцев Infiniti.
От себя заметим, что коммерческие результаты Infiniti в России не ахти какие успешные. В период с января по август 2021 года включительно усилиями официальных дилеров было реализовано всего 1 399 новых автомобилей. Этот результат позволяет компании разместиться лишь в четвертом десятке российского ТОП-50.
Модельный ряд марки представлен тремя кроссоверами – QX50 по цене от 3 670 000 рублей, QX 60 (3 575 000 рублей) и QX80 (6 395 000 рублей).
- 2 295 000 РInfiniti QX80 2014 в Москве
- 3 395 000 РInfiniti QX80 2016 в Москве
- 2 500 000 РInfiniti QX80 2014 в Москве
- 2 380 000 РInfiniti QX80 2014 в Москве
- 2 597 000 РInfiniti QX80 2014 в Москве
- 2 325 000 РInfiniti QX80 2014 в Москве
- 3 178 000 РInfiniti QX80 2016 в Москве
- 3 149 000 РInfiniti QX80 2015 в Москве
- 5 500 000 РInfiniti QX80 2019 в Москве
- 3 313 000 РInfiniti QX80 2016 в Москве
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