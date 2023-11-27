Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta

Ранее мы писали Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем ... Читать далее

Телеграм-канал «Русский автомобиль» выяснил, что до конца года контроль над петербургским заводом Hyundai перейдет холдингу АГР («Авилон»). Сделка будет безденежной, корейцы рассчитывают вернуться через 2 – 3 года. Поскольку организовывать серьезное производство на столь короткий срок нецелесообразно, на предприятии продолжат собирать седаны Solaris и Rio, а также кроссоверы Creta, но только под другим брендом. Свою «фамилию» корейским моделям может дать китайский концерн GAC. Делегация из Поднебесной на прошлой неделе посетила петербургский завод.

Если все пойдет по плану, сделку закроют до конца 2023 года, а в январе 2024-го перезапустят конвейеры. На российских складах достаточно комплектующих, чтобы собирать в одну смену по 2 – 4 тысячи автомобилей в месяц. План на ближайшие полтора года – 70 тысяч автомобилей. Дефицитные позиции, главным образом электронику, рассчитывают закупить в Казахстане.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р )

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