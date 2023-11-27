Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Фото: Hyundai
Если все пойдет по плану, сделку закроют до конца 2023 года, а в январе 2024-го перезапустят конвейеры. На российских складах достаточно комплектующих, чтобы собирать в одну смену по 2 – 4 тысячи автомобилей в месяц. План на ближайшие полтора года – 70 тысяч автомобилей. Дефицитные позиции, главным образом электронику, рассчитывают закупить в Казахстане.
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
09.11.2023, 00:11
Невнимательная мать на Hyundai Solaris переехала своего 5-летнего сына
Жуткий случай произошел на днях в микрорайоне «Новая Боровая» Минской области. 36-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не заметила, что ее 5-летний сын не успел забраться на заднее сиденье и тронулась с места. Камера во дворе дома запечатлела, как развивались события.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
-
20.10.2023, 13:03
В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
-
05.10.2023, 15:51
Момент дорожной аварии с участием автомобиля ГИБДД попал на видео
Утром 5 октября в Пушкине произошла авария с участием полицейского седана Hyundai Solaris и автомобиля Mercedes. Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.Читать далее
-
05.10.2023, 15:19
Суд вынес условный приговор агрессивному водителю и оштрафовал его на 92 тысячи рублей
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении агрессивного водителя, который в августе прошлого года в ходе дорожного конфликта с женщиной побил ее автомобиль.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
09.11.2023, 00:11
Невнимательная мать на Hyundai Solaris переехала своего 5-летнего сына
Жуткий случай произошел на днях в микрорайоне «Новая Боровая» Минской области. 36-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не заметила, что ее 5-летний сын не успел забраться на заднее сиденье и тронулась с места. Камера во дворе дома запечатлела, как развивались события.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
-
20.10.2023, 13:03
В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
-
05.10.2023, 15:51
Момент дорожной аварии с участием автомобиля ГИБДД попал на видео
Утром 5 октября в Пушкине произошла авария с участием полицейского седана Hyundai Solaris и автомобиля Mercedes. Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.Читать далее
-
05.10.2023, 15:19
Суд вынес условный приговор агрессивному водителю и оштрафовал его на 92 тысячи рублей
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении агрессивного водителя, который в августе прошлого года в ходе дорожного конфликта с женщиной побил ее автомобиль.Читать далее
- 1 674 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 622 000 РHyundai Solaris 2018 в Москве
- 1 050 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 235 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 2 399 900 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 980 000 РHyundai Solaris 2013 в Зеленограде
- 1 097 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 1 738 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
- 1 198 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
- 1 715 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий