Какие автомобили чаще угоняли в 2021 году
Фото: Mitsubishi
Второе место своеобразного антирейтинга занял японский кроссовер Mitsubishi Outlander (11%). На третьей строчке расположился Kia Rio (10%). Замыкают пятерку лидеров еще два кроссовера Kia: Sportage (8%) и Sorento (7%). Кроме того, в ТОП-10 самых угоняемых автомобилей России в 2021 году по версии компании «АльфаСтрахование» вошли: Hyundai Tucson (5%), Toyota Camry (5%), Volkswagen Polo (5%), Toyota RAV4 (4%) и Land Cruiser Prado (2%).
Страховщики отметили, что снижение числа угонов Toyota и Lexus связано с одной стороны с внедрением автопроизводителем противоугонной защиты с нанесением множества специальных микроточек с PIN-кодом, привязанным к VIN-номеру машины. С другой стороны, границы многих государств по-прежнему остаются закрыты, что серьезно осложняет сбыт угнанных автомобилей.
- 2 000 000 РMitsubishi Outlander 2019 в Москве
- 1 899 000 РMitsubishi Outlander 2019 в Москве
- 2 490 000 РHyundai Santa Fe 2020 в Москве
- 2 800 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве
- 1 185 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 2 425 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве
- 1 690 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 1 660 000 РMitsubishi Outlander 2012 в Москве
- 1 550 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 750 000 РKIA Rio 2016 в Москве
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