Hyundai и Kia подарят автовладельцам блокираторы руля из-за роста числа угонов
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По общему числу угонов Милуоки уже переплюнул соседний Чикаго, население которого в шесть раз больше. Если в 2019 году было зафиксировано 3 487 угонов, то по итогам 2021-го их число должно превысить 10 000 случаев. При этом с начала года число угонов Hyundai и Kia подскочило в 25 раз. Преступники обнаружили, что автомобили корейских марок очень легко вскрыть и угнать с помощью одной лишь отвертки.
Городские власти пригрозили автопроизводителям судом, утверждая, что они «несут прямую ответственность» за рост краж, поскольку у некоторых машин нет штатного иммобилайзера. В ответ Hyundai и Kia предложили раздавать бесплатные противоугонные замки рулевого вала владельцам автомобилей без иммобилайзеров. Представитель Hyundai добавил, что у всех текущих моделей бренда есть иммобилайзеры в стандартной комплектации, а в Kia пообещали, что все модели 2022 года получат их в качестве стандартного оборудования.
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