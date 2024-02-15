Какие автомобили подешевели в феврале 2024 года. Сколько они стоят теперь

Ранее мы писали Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им ... Читать далее

Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня» , одними из первых в феврале подешевели пикапы Great Wall. «Младший» Poer получил прямую скидку в размере 200 тысяч рублей, а флагманский Poer KingKong – 300 тысяч рублей. У бренда Omoda появилась прямая скидка на кроссоверы Omoda C5 2023 года выпуска: от 140 до 240 тысяч рублей. Компактный кроссовер FAW Bestune T77 во всех комплектациях скинул 300 тысяч рублей.

Компания JAC просто снизила цены на две модели: кроссовер JS6 подешевел на 429 – 499 тысяч рублей, лифтбек J7 в одной из комплектаций стал доступнее на 399 тысяч рублей. У кроссовера Exeed RX появилась более доступная комплектация Prestige, которая снизила «входную» цену на 300 тысяч рублей.

Фото: Haval

Бренд Haval обновил прайс-листы у двух своих кроссоверов. Яркий Dargo 2024 года выпуска стоит на 50 – 80 тысяч рублей дороже. Бюджетный Haval M6 стал одновременно и доступнее на 100 тысяч рублей, и дороже на ту же самую сумму.

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