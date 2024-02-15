Какие автомобили подешевели в феврале 2024 года. Сколько они стоят теперь
Компания JAC просто снизила цены на две модели: кроссовер JS6 подешевел на 429 – 499 тысяч рублей, лифтбек J7 в одной из комплектаций стал доступнее на 399 тысяч рублей. У кроссовера Exeed RX появилась более доступная комплектация Prestige, которая снизила «входную» цену на 300 тысяч рублей.
Бренд Haval обновил прайс-листы у двух своих кроссоверов. Яркий Dargo 2024 года выпуска стоит на 50 – 80 тысяч рублей дороже. Бюджетный Haval M6 стал одновременно и доступнее на 100 тысяч рублей, и дороже на ту же самую сумму.
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За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака
В настоящее время на российском автомобильном рынке представлено целое созвездие китайских брендов, поэтому эксперты решили проследить, как влияет знак зодиака на выбор той или иной марки.Читать далее
-
06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
29.01.2024, 00:07
5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в январе 2024 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов. Они привлекают отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества. В январе 2024-го многие из них продаются с серьезными скидками.Читать далее
-
25.12.2023, 10:28
5 самых доступных пикапов в России в декабре 2023 года
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам.Читать далее
-
27.11.2023, 17:31
В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval
На заводе Haval в Тульской области без лишнего шума наладили производство семейного кроссовера Haval M6. Сейчас цены на машины китайской сборки начинаются от 2 079 000 рублей. Российские Haval M6 могут оказаться чуть дешевле и тогда модель попадет в госпрограмму льготного автокредитования с 20-процентной скидкой.Читать далее
-
20.11.2023, 00:17
5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
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