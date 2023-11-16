Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года
Фото: Haval
Компания Chery снизила цены сразу на четыре модели. Седаны Arrizo 8 в официальном «прайсе» подешевели на 150 тысяч рублей, кроссовер Tiggo 4 Pro – на сумму от 80 до 130 тысяч рублей, а кроссовер Tiggo 7 Pro Max стал доступнее в двух комплектациях на 110 тысяч рублей. Дочерняя марка Chery – Omoda – в честь «черной пятницы» снизила цены на седан Omoda S5 во всех комплектациях на 70 – 80 тысяч рублей. Ноябрьские скидки – явление экстраординарное для современного российского авторынка. В последние несколько месяцев машины только дорожали.
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13.11.2023, 08:11
5 самых дешевых китайских седанов в России в ноябре 2023 года
С уходом из России крупнейших мировых производителей, на рынке появился дефицит предложений в сегменте недорогих седанов. Поначалу китайские производители везли к нам исключительно кроссоверы. Сейчас ситуация начинает выправляться.Читать далее
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15.09.2023, 12:34
Владельцы седанов Omoda S5 пожаловались на низкое качество
Стильные китайские седаны поставляют в Россию напрямую из Поднебесной. Автомобили имеют заводскую гарантию – стандартные 3 года или 100 тысяч километров пробега. При этом производитель отдельно оговаривает срок службы автомобиля: он составляет 7 лет или 200 тысяч километров.Читать далее
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08.09.2023, 07:18
Omoda представила в России третью модель: цены
Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная модель и отличается ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.Читать далее
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05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
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13.08.2023, 22:45
5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года
Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало почитателей. Самый дешевый вариант на рынке – седан Lada Granta, который стоит минимум 692 300 рублей. Китайские модели ощутимо дороже, зато и оснащение у них не в пример богаче.Читать далее
-
11.08.2023, 15:49
Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
-
13.11.2023, 08:11
5 самых дешевых китайских седанов в России в ноябре 2023 года
С уходом из России крупнейших мировых производителей, на рынке появился дефицит предложений в сегменте недорогих седанов. Поначалу китайские производители везли к нам исключительно кроссоверы. Сейчас ситуация начинает выправляться.Читать далее
-
15.09.2023, 12:34
Владельцы седанов Omoda S5 пожаловались на низкое качество
Стильные китайские седаны поставляют в Россию напрямую из Поднебесной. Автомобили имеют заводскую гарантию – стандартные 3 года или 100 тысяч километров пробега. При этом производитель отдельно оговаривает срок службы автомобиля: он составляет 7 лет или 200 тысяч километров.Читать далее
-
08.09.2023, 07:18
Omoda представила в России третью модель: цены
Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная модель и отличается ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
13.08.2023, 22:45
5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года
Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало почитателей. Самый дешевый вариант на рынке – седан Lada Granta, который стоит минимум 692 300 рублей. Китайские модели ощутимо дороже, зато и оснащение у них не в пример богаче.Читать далее
-
11.08.2023, 15:49
Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
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