22 ноября 2021, 07:42
КамАЗ устроил жесткую тренировку сборной Англии по регби (видео)
Сборная Англии готовилась к очередному матчу со сборной ЮАР, а помогал ей в этом российский грузовик КамАЗ, специально подготовленный для участия в ралли-рейдах. Ребятам пришлось серьезно попотеть.
Дарья Климова Фото: wroom.ru
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Фото: wroom.ru
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За рулем грузовика во время перетягивания каната сидел российский пилот Айрат Мардеев, которого удивила сила спортсменом, пишет Wroom. Особенно ему запомнился момент, когда вся команда встала враспор и держала грузовик, в то время как он по команде организаторов включил заднюю передачу и начал потихоньку отпускать педаль тормоза, чтобы трогаться назад. Сдвинуть с места тяжелый грузовик регбисты так и не дали.
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