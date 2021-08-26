26 августа 2021, 14:28
Kia планирует убить Rio (но не в России)
Компания Kia оптимизирует модельный ряд. Первой жертвой может стать семейство Rio, выпускаемое для североамериканского рынка. Седан и хэтчбек не доживут до следующего года.
Дарья Климова Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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В конструктивном плане американские и российские Rio – это разные автомобили. Модель для США построена на базе европейского хэтчбека Hyundai i20. Сборка налажена на заводе в Мексике. За основу Kia Rio для России была взята адаптированная версия для китайского рынка (Kia K2). Собирают наши Rio в Санкт-Петербурге. Седан пользуется отличным спросом и уверенно занимает первое место по продажам среди новых автомобилей иностранных брендов.
Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р)
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