5 недорогих иномарок, которые охотно покупают даже с большим пробегом
Фото: Toyota
На четвертой строчке находится Suzuki SX4 образца 2009-2014 годов c 1,6-литровым ДВС M16A. Третья позиция досталась родственным «французам» Renault Logan и Renault Sandero, оснащенных надежными 1,6-литровыми моторами H4М в паре с механической КПП.
Второе место занимает Nissan Tiida. Под капотом хэтчбека трудится двигатель HR16DE объёмом 1,6 литра в сочетании с механической коробкой передач. Ресурс агрегатов достигает 350 тысяч километров. Лидером рейтинга предсказуемо стала японская Toyota Corolla с 1,6-литровым мотором 1ZR-FE мощностью 124 л.с. Двигатель способен проехать больше 400 тысяч километров без серьезных поломок.
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 405 000 РNissan Tiida 2008 в Москве
- 210 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 530 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 1 470 000 РHyundai Solaris 2020 в Москве
- 399 000 РRenault Logan 2011 в Москве
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