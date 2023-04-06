Kia рассказала о планах на будущее: доступные электрокары и новый Rio уже в 2023 году
Растущий интерес к электрокарам по всему миру позволил компании Kia улучшить прогноз по объемам продаж «электричек» до конца текущего десятилетия. Если раньше Kia рассчитывала продавать к 2030 году по 1,2 млн электрокаров в год, то сейчас цифру увеличили до 1,6 млн машин. Доля электромобилей в общем объеме продаж должна возрасти до 37%. Достичь этого помогут бюджетные электрокары с недорогими аккумуляторными батареями. Корейцы планируют снизить себестоимость батарей к 2030 году на 55%, а электродвигателей и бортовых зарядных устройств – на 70%.
В 2027 году электрическая линейка Kia будет насчитывать 15 моделей. Самой свежей премьерой стал флагманский электрокроссовер Kia EV9. До конца года обещают показать еще одного представителя сегмента SUV – электрический Kia EV5. Первыми новинку получат китайские клиенты, затем модель обретет глобальный статус.
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-
07.03.2023, 08:05
Новую Kia Rio впервые заметили на дорожных тестах
Семейство Kia Rio готовится сменить поколение. Седан, укутанный в плотный камуфляж, фотошпионы засняли во время ходовых испытаний на севере Швеции. Судя по тонким полоскам светодиодной оптики, дизайн новинки будет выдержан в стиле новой Sonata.Читать далее
-
01.03.2023, 00:11
На каких автомобилях ездят москвичи: названы самые распространенные модели
По состоянию на 1 января 2023 года в Москве было зарегистрировано 3,85 млн легковых автомобилей. Специалисты «Автостат Инфо» проанализировали качественный состав столичного автопарка и назвали самые популярные марки и модели.Читать далее
-
28.02.2023, 07:41
В Петербурге идут переговоры о продаже завода Hyundai (что там будут выпускать)
Серийную сборку автомобилей на петербургском заводе Hyundai приостановили весной 2022 года. На предприятии прошла процедура увольнения персонала. Сейчас интерес к заводу проявил казахстанский автопроизводитель.Читать далее
-
13.02.2023, 07:30
С пробегом или новый? Цены на новые и подержанные автомобили почти сравнялись
Одним из неожиданных результатов сложного для автомобильного рынка 2022 года, стало уравнивание цен на подержанные и новые автомобили. Агрегатор 110km проанализировал динамику цен в регионах России на зарубежные и российские авто. Новые и б/у «китайцы» держатся на одном уровне, подержанный «Мерседес» стабильно растет в цене, а новая Lada Niva прибавила сразу 35%.Читать далее
-
10.02.2023, 00:14
Kia Rio уходит с двух крупных рынков
Компактная и недорогая Kia Rio уходит еще с двух крупных мировых авторынков. Решение корейского производителя связано с низкими продажами относительно конкурентов и соплатформенных кроссоверов.Читать далее
- 279 000 РKIA Rio 2003 в Москве
- 1 730 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 1 550 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 900 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 249 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 599 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 885 000 РKIA Rio 2015 в Москве
- 2 075 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 920 000 РKIA Rio 2014 в Москве
- 1 835 000 РKIA Rio 2020 в Москве
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