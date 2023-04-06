Kia рассказала о планах на будущее: доступные электрокары и новый Rio уже в 2023 году

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Премьера нового поколения семейства Kia Rio должна состояться в четвертом квартале 2023 года. Постоянно ужесточающиеся в Европе экологические стандарты оставляют мало шансов компактным автомобилям с ДВС, поэтому не исключено, что со сменой поколения Rio получит полностью электрическую версию.

Растущий интерес к электрокарам по всему миру позволил компании Kia улучшить прогноз по объемам продаж «электричек» до конца текущего десятилетия. Если раньше Kia рассчитывала продавать к 2030 году по 1,2 млн электрокаров в год, то сейчас цифру увеличили до 1,6 млн машин. Доля электромобилей в общем объеме продаж должна возрасти до 37%. Достичь этого помогут бюджетные электрокары с недорогими аккумуляторными батареями. Корейцы планируют снизить себестоимость батарей к 2030 году на 55%, а электродвигателей и бортовых зарядных устройств – на 70%.

В 2027 году электрическая линейка Kia будет насчитывать 15 моделей. Самой свежей премьерой стал флагманский электрокроссовер Kia EV9. До конца года обещают показать еще одного представителя сегмента SUV – электрический Kia EV5. Первыми новинку получат китайские клиенты, затем модель обретет глобальный статус.

Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р )

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