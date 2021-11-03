Kia Sportage 2023 года привлек внимание автолюбителей во всем мире своим впечатляющим внешним видом
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Kia Sportage был хорошо принят массами, и каждая новая версия компактного кроссовера отличалась эстетическими и техническими обновлениями, которые со временем делали его более интересным. За весь период существования модели было выпущено пять поколений. Предстоящая новая версия появится в 2023 году.
Автомобильные критики уже отметили отличительный язык дизайна Kia Sportage 2023 года. Смелая позиция стильного компактного кроссовера воплотилась в жизнь за счет сочетания нескольких тонких элементов дизайна, которые безупречно соединяются друг с другом. Совершенно новый Sportage выглядит многообещающим, а его уникальный и яркий внешний вид привлекает внимание масс во всем мире. Sportage готов соперничать с Mazda CX-5 и даже с новой Honda CR-V.
Дизайн экстерьера Sportage выводит кроссовер на совершенно новый уровень, а отличительные и удачно расположенные ходовые огни подчеркивают его угрожающий вид. Абсолютно новый Sportage будет оснащен 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л.с. и 195 фунт-фут крутящего момента, который будет сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Sportage также получит совершенно новую платформу с более длинной колесной базой. Эта настройка поможет снизить уровень шума и вибрации, улучшить общую динамику компактного SUV.
- 715 000 РKIA Sportage 2007 в Москве
- 2 680 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 150 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 120 000 РKIA Sportage 1999 в Москве
- 2 352 400 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 997 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 580 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 735 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 199 000 РKIA Sportage 2013 в Москве
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