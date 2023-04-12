Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением

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Как сообщает портал Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел под Выборгом, в районе поселка Большое Поле. 38-летняя женщина-водитель Renault Duster не справилась с управлением, автомобиль вылетел с дороги, проскользил под откос и перевернулся. Судя по опубликованным фотографиям, кроссовер получил серьезные повреждения и восстановлению, скорее всего, не подлежит.

В машине вместе с женщиной ехали трое детей в возрасте двух, пяти и тринадцати лет. Они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Выборгскую больницу. Состояние двоих детей медики оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации. Мама и третий ребенок в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полицейские изучают все обстоятельства происшествия.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р )

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