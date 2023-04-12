Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В машине вместе с женщиной ехали трое детей в возрасте двух, пяти и тринадцати лет. Они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Выборгскую больницу. Состояние двоих детей медики оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации. Мама и третий ребенок в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полицейские изучают все обстоятельства происшествия.
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Десятки автомобилей попали в массовое ДТП на М-11: движение полностью парализовано
Днем в воскресенье, 26 февраля, на скоростной автомагистрали М-11 произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей. Движение в сторону Москвы перекрыто, пробка растянулась на несколько километров.Читать далее
-
16.01.2023, 00:01
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2022 году
Прошедший год поставил перед российским авторынком целый ряд вызовов. Многие автопроизводители ушли из России, другие, наоборот, воспользовались возможностью нарастить свое присутствие.Читать далее
-
09.01.2023, 06:30
5 самых доступных полноприводных кроссоверов и внедорожников в РФ в 2023 году
Полноприводные кроссоверы и внедорожники пользуются у российских автомобилистов заслуженной популярностью. Но стоят такие модели дороже обычных переднеприводных версий.Читать далее
-
12.10.2022, 19:27
Смертельное ДТП в Брянске: виновница сдала на права с двенадцатого раза, ее оппонент – с девятого
Вечером во вторник, 11 октября, в Брянске произошла серьезная авария с участием двух молодых водителей. Виновница получила права за три месяца до инцидента, второй водитель – за пять. Практический экзамен обоим дался очень тяжело.Читать далее
-
06.10.2022, 21:41
ТОП-5 самых популярных кроссоверов 2022 года в России
Введение санкций, сложности с логистикой и уход из России некоторых брендов не могли не наложить отпечаток на выбор покупателей и статистику продаж. Признанный бестселлер сегмента SUV в 2022 году уступил свою корону.Читать далее
-
30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
- 880 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 014 000 РRenault Duster 2014 в Москве
- 1 085 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 1 355 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 149 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 699 000 РRenault Duster 2019 в Москве
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