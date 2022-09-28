Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?

Ранее мы писали В Норвегии открылся шоу-рум китайского премиального бренда. Его имя нам почти известно Voyah, новый премиальный бренд от концерна Dongfeng Motor Co, базирующийся в Уханской зоне экономического ... Читать далее

Одновременно с запуском собственного бренда электромобилей Evolute компания «Моторинвест» анонсировала скорое появление в продаже премиального китайского электрокроссовера Voyah Free. Сборку рассчитывают наладить на липецком предприятии. В отличие от моделей Evolute, кроссовер Voyah Free решили не переименовывать и вывести на рынок под оригинальным названием.

Габаритная длина Voyah Free составляет 4 905 мм, а колесная база равна 2 960 мм. Объём багажника – от 560 до 1 320 литров, дополнительный отсек под «капотом» вмещает еще 75 литров. В состав силовой установки входит пара электромоторов, которые суммарно развивают 488 л.с. и 750 Нм пикового крутящего момента. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч. Емкости тяговой батареи (106 кВт-ч) должно хватить на 600 километров без подзарядки.

Фото: Voyah

Отделка салона полностью соответствует столь внушительным характеристикам. Здесь есть три 12,3-дюймовых экрана медиасистемы, климатическая система с фильтром мелких частиц и освежителем, передние кресла с вентиляцией и регулировкой по 12 направлениям, беспроводная зарядка, кожаная обивка кресел, аудиосистема Dynaudio с 10 динамиками, богатый набор электронных ассистентов, включая автопарковщик и систему контроля усталости водителя. Стоить автомобиль будет минимум 7 990 000 рублей.

Упомянутые модели: Voyah Free

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