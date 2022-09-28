Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Габаритная длина Voyah Free составляет 4 905 мм, а колесная база равна 2 960 мм. Объём багажника – от 560 до 1 320 литров, дополнительный отсек под «капотом» вмещает еще 75 литров. В состав силовой установки входит пара электромоторов, которые суммарно развивают 488 л.с. и 750 Нм пикового крутящего момента. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч. Емкости тяговой батареи (106 кВт-ч) должно хватить на 600 километров без подзарядки.
Отделка салона полностью соответствует столь внушительным характеристикам. Здесь есть три 12,3-дюймовых экрана медиасистемы, климатическая система с фильтром мелких частиц и освежителем, передние кресла с вентиляцией и регулировкой по 12 направлениям, беспроводная зарядка, кожаная обивка кресел, аудиосистема Dynaudio с 10 динамиками, богатый набор электронных ассистентов, включая автопарковщик и систему контроля усталости водителя. Стоить автомобиль будет минимум 7 990 000 рублей.
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28.09.2022, 16:48
Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Компания BMW показала рестайлинговый родстер BMW Z4 2023 модельного года. Автомобиль получил более выразительный дизайн, больше стандартных функций и расширенную цветовую палитру.Читать далее
-
28.09.2022, 15:22
Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет
Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
-
28.09.2022, 14:35
В Липецке собрали первый серийный автомобиль новой российской марки
28 сентября в Липецке прошла торжественная церемония открытия автозавода «Моторинвест». Первым с конвейера сошел седан Evolute i-Pro с мотором мощностью 163 сил.Читать далее
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Спустя год после премьеры яркого концепта, компания BMW показала серийную версию кроссовера XM. Это первый автомобиль BMW Motorsport, не имеющий обычного «гражданского» аналога в линейке BMW со времен среднемоторного суперкара M1 конца 1970-х годов.Читать далее
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28.09.2022, 12:01
Эпичный кувырок автомобиля на московском шоссе попал на видео
Утром в среду, 28 сентября на Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из водителей зазевался, не заметил стоящий в правой полосе автомобиль и отправил свою машину кубарем катиться по дороге.Читать далее
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