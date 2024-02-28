Люксовые автомобили Voyah в Беларуси стоят в 1,5 дешевле, чем в России
Фото: Voyah
Гибридный кроссовер Voyah Free 2024 года выпуска с запасом хода 1221 км (по циклу CLTC) оценили в 137 тысяч белорусских рублей или в 3,87 млн рублей российских. По словам производителя, Беларусь является важным стратегическим рынком, поэтому цена на Voyah Free 2024 года зафиксирована на отметке даже ниже, чем в Китае. В России Voyah Free с более скромным запасом хода в 800 километров стоит от 7,89 млн рублей.
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-
30.10.2023, 00:01
5 самых доступных гибридных автомобилей в России осенью 2023 года
Гибридные автомобили постепенно набирают популярность в России. Выбор таких машин у дилеров пока не очень большой и стоят они ощутимо дороже аналогов с классическим ДВС.Читать далее
-
11.09.2023, 00:07
Самые доступные гибридные автомобили в России в сентябре 2023 года
Гибридные автомобили можно назвать компромиссом между машинами с классическими ДВС и чистыми электрокарами. Они значительно более экономичны по сравнению с первыми, ощутимо дешевле вторых и постепенно набирают популярность в России.Читать далее
-
18.08.2023, 18:22
Названы самые красивые автомобили на российском рынке
У каждого автолюбителя имеются собственные представления о красоте машины. Одни отдают предпочтение гладким стремительным формам, другим больше по вкусу брутальные, нарочито грубые обводы кузова. Но есть модели, которые безоговорочно притягивают взгляды на дороге.Читать далее
-
07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
-
12.06.2023, 23:35
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