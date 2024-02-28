Люксовые автомобили Voyah в Беларуси стоят в 1,5 дешевле, чем в России

Ранее мы писали В России стартовали продажи роскошного минивэна по космической цене В салонах российских дилеров стартовали официальные продажи топовой версии минивэна Voyah Dream. В просторном ... Читать далее

Удивительно большую разницу в ценах на модели Voyah в союзном государстве обнаружили журналисты портала ixbt.com . Машины и раньше там стоили ощутимо дешевле, чем у нас, но сейчас цены снова снизили. Официальный дистрибьютор китайского бренда в Республике Беларусь отдает люксовый седан Passion 2023 года выпуска в топовой версии Flagship+ с тяговой батареей емкостью 108,73 кВт-ч и силовой установкой мощностью 510 л.с. за 185 тысяч белорусских рублей или порядка 5,2 млн российских в пересчете по актуальному курсу. В России аналогичный автомобиль с максимальной скидкой дилера стоит 7,55 млн рублей, но большинство предложений начинаются от 8,8 млн рублей.

Гибридный кроссовер Voyah Free 2024 года выпуска с запасом хода 1221 км (по циклу CLTC) оценили в 137 тысяч белорусских рублей или в 3,87 млн рублей российских. По словам производителя, Беларусь является важным стратегическим рынком, поэтому цена на Voyah Free 2024 года зафиксирована на отметке даже ниже, чем в Китае. В России Voyah Free с более скромным запасом хода в 800 километров стоит от 7,89 млн рублей.

Фото: Voyah

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