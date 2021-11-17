Кто сказал, что Лада не может быть крутой? Посмотрите, что получится из советского авто, если к нему добавить несколько штрихов
Фото: hotcars.com
Кто сказал, что Лада никогда не может быть крутой, когда есть такие творения? Посмотрите, что сделал из советского автомобиля Lada 2104 Михаил Сачко, получился настоящий Ghostbusters Ecto-1, один из величайших американских классических автомобилей.
Lada 2104, известная за пределами Советского Союза как Riva и Nova, выпускалась с 1984 вплоть до 2012 года. Тем временем Ecto-1 был автомобилем, который использовали Охотники за привидениями, на нем они разъезжали по Нью-Йорку, преследуя призраков. Ecto-1 был построен на шасси Cadillac 1959 года выпуска. Этот рендеринг Lada представляет собой интерпретацию культовой ливреи.
На Lada можно увидеть множество деталей от Ecto-1. Например, багажник на крыше оснащен скрубберами и GPS-локатором, а сбоку есть лестница, позволяющая охотнику за привидениями легко достать нужное оборудование. Правда, на этом основные сходства Ghostbuster и заканчиваются, другие детали в большей степени подчеркивают внешний вид автомобиля, пытаясь сделать его максимально похожим на Ghostbuster, насколько это возможно с Lada 2104.
Справедливости ради стоит сказать, что эта Лада превратилась в своего рода широкофюзеляжного монстра. У автомобиля теперь есть экстравагантные расширители колесных арок, а на капоте появилась большая выпуклость. Колеса явно отличаются от стандартных, и, несмотря на то, что они современные, они стремятся воссоздать облик Cadillac 1959 года, использовавшегося Охотниками за привидениями.
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