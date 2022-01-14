Lada Niva сразилась во внедорожной гонке с Jimny и Duster: кто лучше? (видео)
Фото: youtube.com / Carwow
Первым испытанием была гонка в гору. Внедорожник Jimny взлетел наверх без сбоев. Lada заняла второе место, но сидевший за рулем Уотсон запутался в передачах. Duster пришел последним из-за сработавшей функции контроля устойчивости. Пришлось повторять заезд. Уотсону объяснили, как переключать передачи, а на «Дастере» отключили электронику. Японский внедорожник стабильно пришел первым, а Niva уступила доли секунды более мощному и тяговитому Duster.
Затем автомобили подвергли другим испытаниям, в том числе тесту на маневренность, спуску по скользкому склону, крутому скользкому подъему, тесту дорожного просвета, а также испытаниям углов въезда и съезда. Suzuki Jimny набрал наибольшее количество очков, Duster стал вторым, а Lada Niva заняла последнее место.
- 2 260 000 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 1 210 000 РSuzuki Jimny 2014 в Москве
- 900 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 1 220 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 845 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2020 в Москве
- 2 610 000 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
- 1 190 000 РSuzuki Jimny 2014 в Москве
- 820 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 710 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий