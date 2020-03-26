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26 марта 2020, 23:09

Land Rover завершает жизненный цикл восьмицилиндрового турбодизеля

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Фото: autocar.co.uk
Land Rover в ближайшие месяцы представит новые дизельные двигатели с умеренным гибридом для Range Rover и Range Rover Sport. Это будет началом конца дизельного двигателя V8.
Land Rover завершает жизненный цикл восьмицилиндрового турбодизеля

Фото: autocar.co.uk

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Концерн Jaguar Land Rover в скором времени полностью откажется от 4,4-литровой дизельной «восьмерки». На смену турбодизелю придут электрифицированные наддувные «шестерки». 3,0-литровый агрегат MHEV мощностью 296 л.с. под маркой D300 предложат в некоторых комплектациях Range Rover Sport. А новая более мощная версия этого же двигателя с 350 л.с. (под маркой D350) будет доступна только в топовой комплектации. Считается, что именно этот агрегат эффективно заменит флагманский 4,4-литровый дизельный V8 от Ford.

Отказ от восьмицилиндрового двигателя не скажется на динамике. Как пишет издание autocar.co.uk, до первой «сотни» Range Rover Sport с новым 350-сильным дизелем сможет разогнаться за 6,5 секунды. Переход на новые гибридные двигатели позволит автоконцерну уложиться в экологические стандарты.
 
Возможно, после дебюта двигателей на Range Rover и Range Rover Sport, они появятся в ассортименте обновленного седана Jaguar XF и кроссовера Jaguar F-Pace.

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Отзывы по теме
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Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
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Land Rover завершает жизненный цикл восьмицилиндрового турбодизеля
{{material_129230}}Концерн Jaguar Land Rover в скором времени полностью откажется от 4,4-литровой дизельной «восьмерки». На смену турбодизелю придут электрифицированные наддувные «шестерки». 3,0-литровый агрегат MHEV мощностью 296 л.с. под маркой D300 предложат в некоторых комплектациях Range Rover Sport. А новая более мощная версия этого же двигателя с 350 л.с. (под маркой D350) будет доступна только в топовой комплектации. Считается, что именно этот агрегат эффективно заменит флагманский 4,4-литровый дизельный V8 от Ford.Отказ от восьмицилиндрового двигателя не скажется на динамике. Как пишет издание autocar.co.uk, до первой «сотни» Range Rover Sport с новым 350-сильным дизелем сможет разогнаться за 6,5 секунды. Переход на новые гибридные двигатели позволит автоконцерну уложиться в экологические стандарты. Возможно, после дебюта двигателей на Range Rover и Range Rover Sport, они появятся в ассортименте обновленного седана Jaguar XF и кроссовера Jaguar F-Pace.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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