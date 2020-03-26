26 марта 2020, 23:09
Land Rover завершает жизненный цикл восьмицилиндрового турбодизеля
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Фото: autocar.co.uk
Land Rover в ближайшие месяцы представит новые дизельные двигатели с умеренным гибридом для Range Rover и Range Rover Sport. Это будет началом конца дизельного двигателя V8.
Фото: autocar.co.uk
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Отказ от восьмицилиндрового двигателя не скажется на динамике. Как пишет издание autocar.co.uk, до первой «сотни» Range Rover Sport с новым 350-сильным дизелем сможет разогнаться за 6,5 секунды. Переход на новые гибридные двигатели позволит автоконцерну уложиться в экологические стандарты.
Возможно, после дебюта двигателей на Range Rover и Range Rover Sport, они появятся в ассортименте обновленного седана Jaguar XF и кроссовера Jaguar F-Pace.
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