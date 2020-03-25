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25 марта 2020, 11:03

Lexus RX сохраняет лидерство в сегменте премиальных кроссоверов

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По итогам января-февраля 2020 года самым востребованным новым автомобилем среди кроссоверов премиальных марок в России стал Lexus RX. На нем остановили свой выбор более 1,6 тыс. покупателей.
Lexus RX сохраняет лидерство в сегменте премиальных кроссоверов

Фото взято из открытых источников

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили результаты продаж новых кроссоверов среди премиальных марок. Лидерство продолжает удерживать Lexus RX. За первые два месяца дилеры реализовали 1 680 экземпляров. Автомобиль отличается одной из самых низкий стартовых цен в сегменте – от 3 481 000 рублей. Кроссовер BMW X3 стоит чуть меньше (от 3 420 000 рублей), но продается в 1,5 раза хуже. В январе-феврале было продано 962 экземпляра.

Места с третьего по пятое также занимают кроссоверы баварской марки. На третьей строчке расположился BMW X5 (916 экз., от 4 660 000 рублей), BMW X4 (657 экз., от 3 730 000 рублей) и BMW X7 (640 экз., от 6 310 000 рублей). Далее идут три «Мерседеса» (GLS, GLC и GLE), за ними – два кроссовера Audi (Q5 и Q7).

Львиная доля продаж большинства моделей приходится на начальные комплектации. Это видно по уровню средневзвешенной цены, которая рассчитывается с учетом объемов продаж по разным модификациям. Исключение составляют две модели Audi. Но цифры в прайс-листах у них варьируются в сравнительно небольшом диапазоне. Разница в цене между базовой и топовой версией составляет порядка 15-20%.

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Lexus RX сохраняет лидерство в сегменте премиальных кроссоверов
{{material_129404}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили результаты продаж новых кроссоверов среди премиальных марок. Лидерство продолжает удерживать Lexus RX. За первые два месяца дилеры реализовали 1 680 экземпляров. Автомобиль отличается одной из самых низкий стартовых цен в сегменте – от 3 481 000 рублей. Кроссовер BMW X3 стоит чуть меньше (от 3 420 000 рублей), но продается в 1,5 раза хуже. В январе-феврале было продано 962 экземпляра.Места с третьего по пятое также занимают кроссоверы баварской марки. На третьей строчке расположился BMW X5 (916 экз., от 4 660 000 рублей), BMW X4 (657 экз., от 3 730 000 рублей) и BMW X7 (640 экз., от 6 310 000 рублей). Далее идут три «Мерседеса» (GLS, GLC и GLE), за ними – два кроссовера Audi (Q5 и Q7).Львиная доля продаж большинства моделей приходится на начальные комплектации. Это видно по уровню средневзвешенной цены, которая рассчитывается с учетом объемов продаж по разным модификациям. Исключение составляют две модели Audi. Но цифры в прайс-листах у них варьируются в сравнительно небольшом диапазоне. Разница в цене между базовой и топовой версией составляет порядка 15-20%.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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