25 марта 2020, 11:03
Lexus RX сохраняет лидерство в сегменте премиальных кроссоверов
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По итогам января-февраля 2020 года самым востребованным новым автомобилем среди кроссоверов премиальных марок в России стал Lexus RX. На нем остановили свой выбор более 1,6 тыс. покупателей.
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Места с третьего по пятое также занимают кроссоверы баварской марки. На третьей строчке расположился BMW X5 (916 экз., от 4 660 000 рублей), BMW X4 (657 экз., от 3 730 000 рублей) и BMW X7 (640 экз., от 6 310 000 рублей). Далее идут три «Мерседеса» (GLS, GLC и GLE), за ними – два кроссовера Audi (Q5 и Q7).
Львиная доля продаж большинства моделей приходится на начальные комплектации. Это видно по уровню средневзвешенной цены, которая рассчитывается с учетом объемов продаж по разным модификациям. Исключение составляют две модели Audi. Но цифры в прайс-листах у них варьируются в сравнительно небольшом диапазоне. Разница в цене между базовой и топовой версией составляет порядка 15-20%.
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Комментарии пользователей
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