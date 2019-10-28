28 октября 2019, 00:28
Льготные автокредиты закончились, но обещали вернуться
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Государственные программы льготного автокредитования завершились. Средства, выделенные на них из бюджета, подошли к концу. Вернуться они не ранее 2020 года и, возможно, на других условиях.
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Государственные программы льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» завершены. В бюджете закончились ...Читать далее
Всего в нынешнем году на поддержку льготных автокредитов выделили 9,4 млрд рублей. С их помощью продали более 100 тысяч новых машин. Большая часть льготных автокредитов (55%) была выдана по программе «Семейный автомобиль», а львиная доля продаж с господдержкой пришлась на автомобили Lada (70%).
Как стало известно журналистам «Российской газеты», Минпромторг уже разработал проект постановления о запуске в 2020 году программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Их условия немного изменятся, хотя окончательный вариант еще не утвержден. По предварительной информации, ведомство планирует ввести конкурсные условия участия в госпрограммах. По мнению банков, не лишним было бы поднять планку стоимости автомобиля с 1,0 до 1,8 млн рублей, а также расширить круг заемщиков, которые могли бы претендовать на получение льгот по кредиту, например, снять ограничение по числу автомобилей или детей в семье.
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