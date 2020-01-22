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22 января 2020, 20:20

Лихой каршеринговый «Соларис» не ушел от погони

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Фото: vk.com/spb_today
Очередная неприятная история с каршеринговым автомобилем. На сей раз в Санкт-Петербурге, в центральной его части. Вкратце: 22-летний парень, как позже выяснилось, с признаками наркотического опьянения решил фраернуться перед подругой, гоняя на арендованном автомобиле. Бравада закончилась плачевно – ДТП и целым списком побитых машин.
Лихой каршеринговый Соларис не ушел от погони

Фото: vk.com/spb_today

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В Красном Селе, что на окраине Санкт-Петербурга, продолжается волна хулиганских действий в отношении каршеринговых ...
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За руль каршерингового «Солариса» горе-водитель сел еще в Купчино. И вскоре привлек к себе внимание полицейских быстрой ездой. Те потребовали от парня остановиться, но куда там… Тапок в пол – и тикать от стражей порядка. 

По словам очевидцев, поделившихся информацией в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», по Воронежской улице Hyundai летел со скоростью порядка 120 км/ч. Только каким-то чудом автомобиль никого не «бортанул».

Возможно, на момент погони парень и представлялся своей спутнице бесстрашным Зорро, но в тот момент ни она, ни он нисколько не подразумевали, насколько бесславно закончится это «гусарство». В Сети пишут, что «перед Свечным парень уходил от двух ДПС по тротуару, мужчина увернулся чудом (запрыгнул на подоконник), а автомобиль сбил урну и что-то ещё»…

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Под «горячую руку» (или, скорее, ногу) попало несколько припаркованных автомобилей. В ходе погони была сбита ни в чем не повинная 19-летняя девушка. К счастью, у нее только незначительные ушибы. Взяли лихача на перекрестке Расстанной и Боровой, где Solaris на полном ходу влетел в дерево. Этот момент зафиксировали камеры видеорегистратора.

В ГИБДД рассказали, что участвовавший в погоне каршеринговый автомобиль парнем-наркоманом был угнан, а в его салоне полицейские обнаружили пакетик с порошком.  

Пост охотно комментируют петербуржцы. Александр Коловетов: «Да уж, перспектива у него не завидная, это точно». Константин Смирнов: «Вместо «бухла» будет выплачивать за этот «Солярис», а девка уйдёт к другому! Жизнь хороша, когда «каршер» бьешь не спеша». Рома Навалихин: «От каршеринга надо держаться по дальше, много г...в на них ездят»...

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Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
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Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Михаил
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Лихой каршеринговый «Соларис» не ушел от погони
{{material_126847}} За руль каршерингового «Солариса» горе-водитель сел еще в Купчино. И вскоре привлек к себе внимание полицейских быстрой ездой. Те потребовали от парня остановиться, но куда там… Тапок в пол – и тикать от стражей порядка.  По словам очевидцев, поделившихся информацией в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», по Воронежской улице Hyundai летел со скоростью порядка 120 км/ч. Только каким-то чудом автомобиль никого не «бортанул».Возможно, на момент погони парень и представлялся своей спутнице бесстрашным Зорро, но в тот момент ни она, ни он нисколько не подразумевали, насколько бесславно закончится это «гусарство». В Сети пишут, что «перед Свечным парень уходил от двух ДПС по тротуару, мужчина увернулся чудом (запрыгнул на подоконник), а автомобиль сбил урну и что-то ещё»… {{model_v2_no_show_3004}} Под «горячую руку» (или, скорее, ногу) попало несколько припаркованных автомобилей. В ходе погони была сбита ни в чем не повинная 19-летняя девушка. К счастью, у нее только незначительные ушибы. Взяли лихача на перекрестке Расстанной и Боровой, где Solaris на полном ходу влетел в дерево. Этот момент зафиксировали камеры видеорегистратора. В ГИБДД рассказали, что участвовавший в погоне каршеринговый автомобиль парнем-наркоманом был угнан, а в его салоне полицейские обнаружили пакетик с порошком.   Пост охотно комментируют петербуржцы. Александр Коловетов: «Да уж, перспектива у него не завидная, это точно». Константин Смирнов: «Вместо «бухла» будет выплачивать за этот «Солярис», а девка уйдёт к другому! Жизнь хороша, когда «каршер» бьешь не спеша». Рома Навалихин: «От каршеринга надо держаться по дальше, много г...в на них ездят»...
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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