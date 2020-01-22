Лихой каршеринговый «Соларис» не ушел от погони
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Фото: vk.com/spb_today
По словам очевидцев, поделившихся информацией в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», по Воронежской улице Hyundai летел со скоростью порядка 120 км/ч. Только каким-то чудом автомобиль никого не «бортанул».
Возможно, на момент погони парень и представлялся своей спутнице бесстрашным Зорро, но в тот момент ни она, ни он нисколько не подразумевали, насколько бесславно закончится это «гусарство». В Сети пишут, что «перед Свечным парень уходил от двух ДПС по тротуару, мужчина увернулся чудом (запрыгнул на подоконник), а автомобиль сбил урну и что-то ещё»…
В ГИБДД рассказали, что участвовавший в погоне каршеринговый автомобиль парнем-наркоманом был угнан, а в его салоне полицейские обнаружили пакетик с порошком.
Пост охотно комментируют петербуржцы. Александр Коловетов: «Да уж, перспектива у него не завидная, это точно». Константин Смирнов: «Вместо «бухла» будет выплачивать за этот «Солярис», а девка уйдёт к другому! Жизнь хороша, когда «каршер» бьешь не спеша». Рома Навалихин: «От каршеринга надо держаться по дальше, много г...в на них ездят»...
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