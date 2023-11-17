Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США

Ранее мы писали Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 ... Читать далее

В сентябре оргкомитет NACTOY-2024 опубликовал список из 25 полуфиналистов: 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов. Лучших отбирали из 52 претендентов. Сейчас их число сократили до трех в каждой номинации. Интересно, что 5 из 9 финалистов – электрокары, еще 2 модели – гибриды. А в финальном списке двух «легковых» номинаций не осталось ни одной американской модели, зато в категории «Пикапы» все трое – чистокровные американцы.

Авторитетное жюри из 50 автомобильных журналистов оценивают автомобили по таким критериям, как выдающиеся инновации, дизайн, мощность, удовлетворенность владельцев и цена. В ближайшие полтора месяца им предстоит сделать окончательный выбор. Победителей назовут 4 января в Понтиаке, штат Мичиган.

Финалисты NACTOY-2024:

Лучший легковой автомобиль: Honda Accord, Toyota Prius/Prius Prime и Hyundai Ioniq 6

Лучший кроссовер: Genesis Electrified GV70, Kia EV9 и Volvo EX30

Лучший пикап: Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado EV и Ford Super Duty

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