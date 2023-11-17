Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Авторитетное жюри из 50 автомобильных журналистов оценивают автомобили по таким критериям, как выдающиеся инновации, дизайн, мощность, удовлетворенность владельцев и цена. В ближайшие полтора месяца им предстоит сделать окончательный выбор. Победителей назовут 4 января в Понтиаке, штат Мичиган.
Финалисты NACTOY-2024:
- Лучший легковой автомобиль: Honda Accord, Toyota Prius/Prius Prime и Hyundai Ioniq 6
- Лучший кроссовер: Genesis Electrified GV70, Kia EV9 и Volvo EX30
- Лучший пикап: Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado EV и Ford Super Duty
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07.11.2023, 07:52
Летающий лень атаковал внедорожник на глазах покупателя: забавное видео
Олени известны своей невероятной прыгучестью, но иногда даже эти грациозные животные попадают в неловкие ситуации. Камера видеонаблюдения во дворе дома заcняла эпичный провал молодого оленя, который врезался в выставленный на продажу внедорожник ровно в тот момент, как за ним приехал покупатель.Читать далее
-
16.10.2023, 08:35
Эксперты рассказали, как запрет на продажу японских подержанных машин повлияет на российский авторынок
С 9 августа 2023 года в рамках очередного пакета санкций Япония запретила поставлять в Россию автомобили с двигателем более 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары. Эксперты оценили первые последствия новых ограничений и рассказали, как отсутствие поставок дешевых праворульных автомобилей отражается на рядовых российских автолюбителях.Читать далее
-
21.09.2023, 07:29
Chevrolet C8 Corvette доказал свою безопасность после встречи с тяжелым пикапом
Тяжелый внедорожник Chevrolet Silverado способен превратить в лепешку любой легковой автомобиль, но новенький суперкар Chevrolet C8 Corvette оказался ему не по зубам. Водитель и пассажир спорткара отделались парой царапин.Читать далее
-
18.09.2023, 07:32
Девушка на Honda Accord без прав убила трех детей
Поздно вечером в воскресенье, 17 сентября, в одном из поселков Бурятии произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали трое несовершеннолетних. У виновницы трагедии не было водительских прав.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
17.11.2023, 08:05
Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения. Дизайн новинки многих неприятно удивил. Спереди он похож на Toyota RAV4, замаскированный под «пятый» Explorer 2010 года, сзади – на «третий» Mitsubishi Outlander образца 2012 года.Читать далее
-
17.11.2023, 07:26
В Чечне будут собирать боевые УАЗы
На автозаводе «Чеченавто» сейчас налажена сборка популярных отечественных легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческих ГАЗелей Next. В ближайшее время к ним присоединятся более серьезные машины.Читать далее
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