Минпромторг хочет открыть первый шоурум Aurus за границей: где?
Фото: ТАСС
Кроме того, в ОАЭ планируют наладить досборку автомобилей Aurus. Произойдет это после старта в 2022 году в Елабуге серийного производства внедорожников Aurus Komendant. Тогда покупателям с Ближнего Востока предложат сразу три модели, ведь именно внедорожники пользуются в регионе наибольшим спросом. Для начала в ОАЭ откроют центр кастомизации различных моделей Aurus – седанов Senat, лимузинов Senat Limousine и внедорожников Komendant.
Напомним, одним из акционеров проекта Aurus является эмиратский холдинг Tawazun, которому принадлежит 36% акций. Он начнет поставки Aurus Senat на Ближний Восток в 2022 году. От 70% до 80% автомобилей Aurus до 2030 года планируется поставлять на экспорт, в приоритете – страны Ближнего Востока и Северной Африки, затем Китай и Западная Европа.
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