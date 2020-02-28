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28 февраля 2020, 20:35

Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом

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Фото: из открытых источников
Минпромторг дополнил список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. В него вошли массовые бренды. Всего 1298 моделей и их модификаций стоимостью от 3 млн рублей.
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом

Фото: из открытых источников

Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом

Фото: из открытых источников

Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом

Фото: из открытых источников

Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом

Фото взято из открытых источников

Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом

Фото: из открытых источников

Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом
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Министерство промышленности и торговли опубликовало дополненный список автомобилей, владельцы которых обязаны платить налог с повышенным коэффициентом. На этот раз роскошными оказалось более тысячи единиц, в числе которых модели массовых брендов: Chrysler, Honda, Mazda и Subaru. 

Напомним, что автовладельцы платят налог на роскошь с 2014 года. Для машин стоимостью 3-5 млн рублей не старше одного года, был введен коэффициент 1,5. Налог на автомобили возрастом 1-2 года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом 2-3 года — 1,1. Двойной налог платят автовладельцы, чьи машины стоят 5-10 млн рублей и их возраст не превышает пяти лет. Тройной налог — за модели стоимостью 10-15 млн рублей. В 2014 году список роскошных автомобилей состоял из 190 моделей, чиновники его ежегодно обновляют к первому марта.

Как пишет autonews.ru, в список роскошный автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей попало 632 модели и их модификаций, это на 54 наименования больше, чем в 2019 году. Перечень машин в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн рублей теперь насчитывает 484 единицы, что на 38 больше, чем в прошлом году. Роскошных моделей от 10 до 15 млн рублей насчитали 100 штук (+ 3 ед.). Список роскошных машин  дороже 15 млн рублей растянулся на 82 строчки (+ 9 позиций).

В начале 2020 года практически все автомобильные бренды в России подняли цены, таким образом в список Минпромторга попал минивэн Chrysler Pacifica, богатые комплектации кроссоверов Honda Pilot, Mazda CX-9. Пополнили перечень две модели Subaru — универсал Outback и седан WRX STI в топовой версии. В список также внесли Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler.

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Андрей
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
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Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом
{{material_128329}}Министерство промышленности и торговли опубликовало дополненный список автомобилей, владельцы которых обязаны платить налог с повышенным коэффициентом. На этот раз роскошными оказалось более тысячи единиц, в числе которых модели массовых брендов: Chrysler, Honda, Mazda и Subaru. Напомним, что автовладельцы платят налог на роскошь с 2014 года. Для машин стоимостью 3-5 млн рублей не старше одного года, был введен коэффициент 1,5. Налог на автомобили возрастом 1-2 года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом 2-3 года — 1,1. Двойной налог платят автовладельцы, чьи машины стоят 5-10 млн рублей и их возраст не превышает пяти лет. Тройной налог — за модели стоимостью 10-15 млн рублей. В 2014 году список роскошных автомобилей состоял из 190 моделей, чиновники его ежегодно обновляют к первому марта.Как пишет autonews.ru, в список роскошный автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей попало 632 модели и их модификаций, это на 54 наименования больше, чем в 2019 году. Перечень машин в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн рублей теперь насчитывает 484 единицы, что на 38 больше, чем в прошлом году. Роскошных моделей от 10 до 15 млн рублей насчитали 100 штук (+ 3 ед.). Список роскошных машин  дороже 15 млн рублей растянулся на 82 строчки (+ 9 позиций).В начале 2020 года практически все автомобильные бренды в России подняли цены, таким образом в список Минпромторга попал минивэн Chrysler Pacifica, богатые комплектации кроссоверов Honda Pilot, Mazda CX-9. Пополнили перечень две модели Subaru — универсал Outback и седан WRX STI в топовой версии. В список также внесли Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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