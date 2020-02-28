28 февраля 2020, 20:35
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей с повышенным налогом
- 134
- 0
Фото: из открытых источников
Минпромторг дополнил список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. В него вошли массовые бренды. Всего 1298 моделей и их модификаций стоимостью от 3 млн рублей.
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Ранее мы писали
Специалисты консалтинговой компании JATO Dynamics выяснили, где в мире продаются самые дорогие и самые дешевые ...Читать далее
Напомним, что автовладельцы платят налог на роскошь с 2014 года. Для машин стоимостью 3-5 млн рублей не старше одного года, был введен коэффициент 1,5. Налог на автомобили возрастом 1-2 года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом 2-3 года — 1,1. Двойной налог платят автовладельцы, чьи машины стоят 5-10 млн рублей и их возраст не превышает пяти лет. Тройной налог — за модели стоимостью 10-15 млн рублей. В 2014 году список роскошных автомобилей состоял из 190 моделей, чиновники его ежегодно обновляют к первому марта.
Как пишет autonews.ru, в список роскошный автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей попало 632 модели и их модификаций, это на 54 наименования больше, чем в 2019 году. Перечень машин в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн рублей теперь насчитывает 484 единицы, что на 38 больше, чем в прошлом году. Роскошных моделей от 10 до 15 млн рублей насчитали 100 штук (+ 3 ед.). Список роскошных машин дороже 15 млн рублей растянулся на 82 строчки (+ 9 позиций).
В начале 2020 года практически все автомобильные бренды в России подняли цены, таким образом в список Минпромторга попал минивэн Chrysler Pacifica, богатые комплектации кроссоверов Honda Pilot, Mazda CX-9. Пополнили перечень две модели Subaru — универсал Outback и седан WRX STI в топовой версии. В список также внесли Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Subaru XV: источник вдохновения
12.08.2016, 08:34
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
24.07.2016, 22:04
Тест-драйв нового Subaru Outback: суть да дело
24.04.2015, 07:50
Тест-драйв Subaru WRX: контроль над силой
08.07.2014, 20:03
Тест-драйв Subaru Outback-2014: из леса – в карьер
18.12.2013, 01:29
Тест-драйв Subaru XV: городская душа
16.04.2012, 02:00
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Subaru XV: источник вдохновения
12.08.2016, 08:34
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
24.07.2016, 22:04
Тест-драйв нового Subaru Outback: суть да дело
24.04.2015, 07:50
Тест-драйв Subaru WRX: контроль над силой
08.07.2014, 20:03
Тест-драйв Subaru Outback-2014: из леса – в карьер
18.12.2013, 01:29
Тест-драйв Subaru XV: городская душа
16.04.2012, 02:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве