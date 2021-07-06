Мировая премьера пятого поколения Sportage: подробности от KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
Разработчики сделали новый Sportage динамичным и сбалансированным. Электронная система управления E-Handling улучшает динамические качества автомобиля, повышает его стабильность и маневренность. Также кроссовер получил новое поколение электронно-управляемой подвески ESC (Electric Control Suspension).
Новое поколение Sportage станет первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона будет предлагаться в длиннобазной или короткобазной версиях. Также в зависимости от версии и комплектации, на новый Sportage могут устанавливаться колеса размерности от 17 до 19 дюймов.
В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания новейшего поколения. На начальном этапе продаж новинку предложат с турбированным двигателем 1,6 TGDI с системой непосредственного впрыска топлива. Мощность агрегата равна 180 л. с., а крутящий момент 265 Нм. Позже будет предложен новый двухлитровый дизельный двигатель R2.0 мощностью 186 л.с. и 417 Нм крутящего момента. В нем использована передовая технология изменения геометрии турбонаддува. Первый вариант сочетается с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT) или с шестиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель R2.0 предлагается с модернизированной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Для нового кроссовера будут доступны гибридная силовая установка (HEV) и гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid).
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