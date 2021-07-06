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6 июля 2021, 14:27

Мировая премьера пятого поколения Sportage: подробности от KIA

Компания KIA официально представила пятое поколение Sportage. Кроссовер получил новую платформу, мультимедийное оснащение, моторы, в том числе и гибридные.
Фото: KIA
Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Изображение загружается

Фото: KIA

Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Изображение загружается

Фото: KIA

Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Изображение загружается

Фото: KIA

Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Изображение загружается

Фото: KIA

Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Изображение загружается

Фото: KIA

Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Изображение загружается

Фото: KIA

Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Изображение загружается

Фото: KIA

Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA
Мировая премьера пятого поколения Sportage подробности от KIA

Ранее мы писали
Kia мало что рассказывает о Sportage пятого поколения, но новый кроссовер уже был замечен на улицах. Мы собрали ...
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Состоялась мировая премьера пятого поколения Kia Sportage. Автомобиль построили на новой платформе Kia N3. Новое поколение Sportage разрабатывалось в сотрудничестве дизайн-центров Kia в Корее, Германии, США и Китае. Дизайнеры уделили значительное внимание созданию в салоне пространства. В премиальном интерьере кроссовера установили изогнутый панорамный интегрированный дисплей. Обновление программного обеспечения и навигационных карт Sportage возможно по «воздуху».

Разработчики сделали новый Sportage динамичным и сбалансированным. Электронная система управления E-Handling улучшает динамические качества автомобиля, повышает его стабильность и маневренность. Также кроссовер получил новое поколение электронно-управляемой подвески ESC (Electric Control Suspension).

Новое поколение Sportage станет первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона будет предлагаться в длиннобазной или короткобазной версиях. Также в зависимости от версии и комплектации, на новый Sportage могут устанавливаться колеса размерности от 17 до 19 дюймов.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания новейшего поколения. На начальном этапе продаж новинку предложат с турбированным двигателем 1,6 TGDI с системой непосредственного впрыска топлива. Мощность агрегата равна 180 л. с., а крутящий момент 265 Нм. Позже будет предложен новый двухлитровый дизельный двигатель R2.0 мощностью 186 л.с. и 417 Нм крутящего момента. В нем использована передовая технология изменения геометрии турбонаддува. Первый вариант сочетается с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT) или с шестиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель R2.0 предлагается с модернизированной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для нового кроссовера будут доступны гибридная силовая установка (HEV) и гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid).

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 289 900 Р)
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