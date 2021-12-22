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22 декабря 2021, 11:58

Модели, продержавшиеся на конвейере более 55 лет

История мирового автопрома давно перевалило за сотню лет. Перед вами список мировых долгожителей, некоторые из которых были созданы еще при участии «отцов основателей» брендов.
caricos.com

Toyota Corolla

Легендарный японский автомобиль, впервые выпущенный в 1966 году. В 2018 году вышло уже 12 поколение модели, и пока не похоже, что оно станет последним – это все еще самый продаваемый в мире автомобиль. Модель ценят за экономичность, надежность и высокий комфорт. Так что 55 лет на конвейере не предел.

Ford Mustang

Культовый американский автомобиль впервые выпущенный в 1964 году, в 2015 начался выпуск шестого поколения модели. Это изначально классический маслкар, в последнем поколении его мощность достигает 760 л.с. После решения компании выпустить в 2021 году электромобиль под именем Mustang, да еще и сделав его кроссовером, многие фанаты модели были шокированы.

Porsche 911

Давно ставший классикой, этот автомобиль является одним из самых распространенных в автоспорте, поскольку обладает отличными показателями мощности при сравнительно доступной стоимости. На его счету множество побед в самых известных гонках. Сейчас модель выходит уже в 8 поколении и, как и Мустанг, провела на конвейере в общей сложности 57 лет.

УАЗ «Буханка»

Известный во всем мире долгожитель из СССР, а теперь уже из России. Этот малотоннажный внедорожник для перевозки пассажиров и грузов выпускается уже 63 года. Производитель не только не планирует вносить какие-то модификации во внешность своего долгожителя, но и сворачивать выпуск. Несмотря на архаичность машины и кучу недостатков, она остается любимой многими за ее дешевизну, проходимость и превосходную ремонтопригодность. В России ее обожают как транспорт для поездок на зимнюю рыбалку или охоту.

Mercedes-Benz SL

В этом году модель отметила 67 лет на конвейере. Класс SL означает супер легкий, что важно для спортивного автомобиля, и над приданием модели все большей легкости конструкторы работают постоянно. В 2021 году было представлено 7 поколение модели, в продажу в России машины поступят не раньше 2022 года. Но одно можно сказать точно – модель не собирается покидать конвейер, а учитывая немалое число ценителей этих спортивных родстеров, они вполне могут остаться с нами еще лет на 30.

Chevrolet Corvette

Модель выпускается с 1953 года и через год с небольшим будет праздновать 70-летие на конвейере. А оно точно состоится, ведь в 2020 вышло 8 поколение легендарного американского спорткара. Новинка оказалась одним из самых популярных спорткаров на американском рынке по итогу 2021 года.

Toyota Land Cruiser

Еще одна легендарная модель японского бренда, отметившая в этом году 70-летие на конвейере. За эти годы внедорожник далеко ушел от того военного вездехода с минимумом комфорта, каким он был в 1951 году. По случаю юбилея было выпущено 12 поколение модели, и выглядит она просто шикарно. Современный функционал и комфорт класса люкс – весьма неплохо для столь «древней» модели.

Ford серия F

Первый пикап этой знаменитой серии вышел в 1948 году и быстро стал символом послевоенной Америки. Ее любили все – от подрядчиков до фермеров, а в 50-е годы машина стала набирать популярность и среди тех, кому перевозка груза не требовалась. На сегодня Ford F150 остается американским бестселлером и самым популярным автомобилем в США. За 73 года его облик сильно изменился. От «улыбчивого» грузовичка 40-х мало что осталось, теперь это брутальный внедорожник для решения многочисленных задач.

Chevrolet Suburban

Рекордсмен автомобильных конвейеров – выпускается с 1933 года, непрерывно обновляясь машина уже в 12 поколении сохраняет популярность и остается одним из самых больших и комфортабельных внедорожников. Первая модель была универсалом с задним приводом и частично деревянным кузовом. За 88 лет она сильно изменилась, превратилась в полноценный внедорожник с первоклассным функционалом, в котором очень приятно путешествовать, особенно в качестве пассажира.

Rolls-Royce Phantom

Отдельного упоминания в списке заслуживает одна из самых роскошных и «древних» моделей машин. Первый Phantom вышел без малого сто лет назад – в 1925 году – и вполне мог бы считаться лидером рейтинга, если бы не долгий перерыв в производстве. Казалось, что в 2016 все закончилось на 7 поколении, но нет! В 2020 мир увидел совершенно новый роскошный седан 8-го поколения все с тем же именем Phantom. Так что, пусть и с перерывами в выпуске, но седан действительно имеет все шансы отметить 100-летие со дня выпуска первого Phantom.

Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р), Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р), Ford F-150, Ford Mustang, Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р), Chevrolet Suburban, Mercedes SL (от 7 100 000 Р), Porsche 911 (от 7 226 000 Р), Rolls-Royce Phantom
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