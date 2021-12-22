Модели, продержавшиеся на конвейере более 55 лет
Toyota Corolla
Легендарный японский автомобиль, впервые выпущенный в 1966 году. В 2018 году вышло уже 12 поколение модели, и пока не похоже, что оно станет последним – это все еще самый продаваемый в мире автомобиль. Модель ценят за экономичность, надежность и высокий комфорт. Так что 55 лет на конвейере не предел.
Ford Mustang
Культовый американский автомобиль впервые выпущенный в 1964 году, в 2015 начался выпуск шестого поколения модели. Это изначально классический маслкар, в последнем поколении его мощность достигает 760 л.с. После решения компании выпустить в 2021 году электромобиль под именем Mustang, да еще и сделав его кроссовером, многие фанаты модели были шокированы.
Porsche 911
Давно ставший классикой, этот автомобиль является одним из самых распространенных в автоспорте, поскольку обладает отличными показателями мощности при сравнительно доступной стоимости. На его счету множество побед в самых известных гонках. Сейчас модель выходит уже в 8 поколении и, как и Мустанг, провела на конвейере в общей сложности 57 лет.
УАЗ «Буханка»
Известный во всем мире долгожитель из СССР, а теперь уже из России. Этот малотоннажный внедорожник для перевозки пассажиров и грузов выпускается уже 63 года. Производитель не только не планирует вносить какие-то модификации во внешность своего долгожителя, но и сворачивать выпуск. Несмотря на архаичность машины и кучу недостатков, она остается любимой многими за ее дешевизну, проходимость и превосходную ремонтопригодность. В России ее обожают как транспорт для поездок на зимнюю рыбалку или охоту.
Mercedes-Benz SL
В этом году модель отметила 67 лет на конвейере. Класс SL означает супер легкий, что важно для спортивного автомобиля, и над приданием модели все большей легкости конструкторы работают постоянно. В 2021 году было представлено 7 поколение модели, в продажу в России машины поступят не раньше 2022 года. Но одно можно сказать точно – модель не собирается покидать конвейер, а учитывая немалое число ценителей этих спортивных родстеров, они вполне могут остаться с нами еще лет на 30.
Chevrolet Corvette
Модель выпускается с 1953 года и через год с небольшим будет праздновать 70-летие на конвейере. А оно точно состоится, ведь в 2020 вышло 8 поколение легендарного американского спорткара. Новинка оказалась одним из самых популярных спорткаров на американском рынке по итогу 2021 года.
Toyota Land Cruiser
Еще одна легендарная модель японского бренда, отметившая в этом году 70-летие на конвейере. За эти годы внедорожник далеко ушел от того военного вездехода с минимумом комфорта, каким он был в 1951 году. По случаю юбилея было выпущено 12 поколение модели, и выглядит она просто шикарно. Современный функционал и комфорт класса люкс – весьма неплохо для столь «древней» модели.
Ford серия F
Первый пикап этой знаменитой серии вышел в 1948 году и быстро стал символом послевоенной Америки. Ее любили все – от подрядчиков до фермеров, а в 50-е годы машина стала набирать популярность и среди тех, кому перевозка груза не требовалась. На сегодня Ford F150 остается американским бестселлером и самым популярным автомобилем в США. За 73 года его облик сильно изменился. От «улыбчивого» грузовичка 40-х мало что осталось, теперь это брутальный внедорожник для решения многочисленных задач.
Chevrolet Suburban
Рекордсмен автомобильных конвейеров – выпускается с 1933 года, непрерывно обновляясь машина уже в 12 поколении сохраняет популярность и остается одним из самых больших и комфортабельных внедорожников. Первая модель была универсалом с задним приводом и частично деревянным кузовом. За 88 лет она сильно изменилась, превратилась в полноценный внедорожник с первоклассным функционалом, в котором очень приятно путешествовать, особенно в качестве пассажира.
Rolls-Royce Phantom
Отдельного упоминания в списке заслуживает одна из самых роскошных и «древних» моделей машин. Первый Phantom вышел без малого сто лет назад – в 1925 году – и вполне мог бы считаться лидером рейтинга, если бы не долгий перерыв в производстве. Казалось, что в 2016 все закончилось на 7 поколении, но нет! В 2020 мир увидел совершенно новый роскошный седан 8-го поколения все с тем же именем Phantom. Так что, пусть и с перерывами в выпуске, но седан действительно имеет все шансы отметить 100-летие со дня выпуска первого Phantom.
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