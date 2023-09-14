Ford обновил логотип, но никто этого не заметил: в чем отличия?
Фото: Ford
Таким образом, Ford одним из последних присоединился к плеяде крупнейших мировых автопроизводителей, обновивших свои логотипы в 2020-е годы. В соответствии с последними тенденциями, эмблема стала более лаконичной, а хромированные буквы заменили белыми. Хром исчез и с кузова пикапа. Напомним, с 2024 года на территории Евросоюза вступает в силу запрет на хромирование в автопроме. Чуть позже аналогичный запрет заработает и в США.
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24.01.2023, 16:11
Самые продаваемые автомобили 2022 года: в Испании – корейцы, в Британии – японцы, в Турции – итальянцы
Прошедший 2022 год выдался непростым не только для российского авторынка, но и для всего мирового автопрома в целом. Свое влияние на продажи оказали геополитические конфликты, высокая стоимость топлива и продолжающийся дефицит электронных компонентов.Читать далее
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14.12.2022, 10:20
Ford увеличил производство пикапов F-150 Lightning
Американская компания добавила третью производственную смену на своем мичиганском предприятии, который выпускает электрический F-150 Lightning. Есть желание к следующей осени собирать не менее 150 000 машин. Читать далее
-
18.11.2022, 16:05
Определились финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля Северной Америки
Выбирать лучший автомобиль на североамериканском континенте будут по трем номинациям: легковой автомобиль, кроссовер и пикап. Список претендентов сократился до трех моделей в каждой категории.Читать далее
-
07.11.2022, 16:52
Топ-менеджер Ford уволен за плохое качество автомобилей
В последнее время к качеству автомобилей Ford начало появляться много нареканий. Компания была вынуждена несколько раз отзывать машины из-за производственных ошибок и дефектных комплектующих. В результате, исполнительный директор Ford Стюарт Роули уйдет в отставку после 32 лет работы в компании.Читать далее
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06.10.2022, 11:14
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