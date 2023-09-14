Ford обновил логотип, но никто этого не заметил: в чем отличия?

Ранее мы писали Хром в отделке автомобилей запретят в Европе с 2024 года: оказывается, он смертельно опасен В 2024 году на территории Евросоюза вступает в силу запрет на хромирование в автопроме. Чуть позже аналогичный ... Читать далее

Пока все рассматривали необычную заднюю дверь пикапа, которая теперь открывается в двух направлениях, журналисты Car and Driver неожиданно обнаружили, что на внедорожнике красуются слегка скорректированные логотипы. На них остались все основные прежние элементы: светлая надпись «Ford», вписанная в темно-синий овал, выполнена тем же шрифтом. Однако, размер самих букв удалось увеличить благодаря удалению тонкой полоски внутри более широкой полосы окантовки. На заглавном фото изображен обновленный логотип, а ниже - старый.

Таким образом, Ford одним из последних присоединился к плеяде крупнейших мировых автопроизводителей, обновивших свои логотипы в 2020-е годы. В соответствии с последними тенденциями, эмблема стала более лаконичной, а хромированные буквы заменили белыми. Хром исчез и с кузова пикапа. Напомним, с 2024 года на территории Евросоюза вступает в силу запрет на хромирование в автопроме. Чуть позже аналогичный запрет заработает и в США.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах