Московский завод Renault на два месяца остановил поставки Duster, Kaptur и Arkana дилерам
От дефицита автомобильных чипов страдают автопроизводители по всему миру, и «Renault Россия» не стала исключением. Московскому заводу не хватает, в первую очередь, компонентов антиблокировочной системы тормозов и системы электронной стабилизации, но есть сложности и с другими комплектующими. Трудности с поставками, вызванные пандемией COVID-19 в прошлом году, усугубились локдауном в Юго-Восточной Азии нынешним летом.
Пока дилеры распродают складские запасы, но скоро они подойдут к концу. Завод Renault пока не останавливает конвейер, а накапливает недоукомплектованные автомобили. Следовательно, на предприятии уверены, что сумеют быстро «дособрать» кроссоверы, как только нужные компоненты появятся.
Напомним, в Москве выпускают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana, построенные на платформе Global Access. Она представляет собой усовершенствованную версию тележки B0, которая также лежит в основе Renault Logan и Sandero, Lada XRay и Largus, собираемых на АвтоВАЗе. В Тольятти конвейер уже останавливали несколько раз из-за нехватки блоков ABS и ESP. Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор говорил, что завод получает комплектующие от самарского предприятия Bosch, но за ним стоит завод в Германии, поставщики которого находятся в той же Малайзии.
- 1 039 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 779 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 1 679 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 1 399 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 739 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 1 399 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 1 079 000 РRenault Kaptur 2017 в Москве
- 1 499 000 РRenault Kaptur 2020 в Москве
- 1 726 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 789 000 РRenault Duster 2013 в Москве
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