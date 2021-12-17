На чем ездят Дед Мороз и Санта-Клаус: сравниваем транспорт двух зимних волшебников
Начнём с самого начала. Кто вообще такой этот Дед Мороз на самом деле? Это славянский дух Зимы и Севера. И характер у него вообще-то соответствующий: очень суровый, но справедливый. Дедушка носит длинную красную шубу и красную же шапку. Обут он в белые валенки.
Так вот, оленями Мороз не пользуется. Он действительно передвигается на санях, но тянет их тройка лошадей. А оленей предпочитает Санта-Клаус. Надо сказать, в отличие от оленей Санты, лошадям Мороза ни в языческих мифах, ни в современной культуре особого внимания не уделяется. Даже имена их неизвестны.
Теперь плавно переходим к Санта-Клаусу. Это деятель уже не языческий, а сугубо христианский. Санта – это не кто иной как сам святой Николай. Тот самый, которого в Православии называют ещё Николаем Угодником. Пожалуй, это самый известный и самый почитаемый святой из всех.
В «официальном» житие святого упомянут случай, когда святой Николай подкинул кошелёк в дом бедного горожанина. Неофициальная легенда гласит, что подарок был закинут в дымовую трубу и попал в чулок, который сушился у камина. Со временем имя «Николай» трансформировалось в «Клаус», а сам святой стал изображаться невысоким толстячком с бородой.
Санта одет в красную короткую куртку с белым мехом и красные брюки. Куртка перетянута чёрным ремнём. На голове у волшебника – знаменитый красный колпак с белым помпоном, а на ногах – ботинки.
Как уже было сказано, Санта ездит именно на оленях. В упряжке их девять. Возглавляет процессию красноносый Рудольф. Остальных зовут так: Дэшер, Дэнсер, Прэнсер, Виксен, Комет, Кьюпид, Доннер, Блитцен. Олени – волшебные, да и сани, вероятно, тоже. Об оленях Санты известно многое. У каждого оленя – свой характер и свои увлечения. Но это тема для отдельного разговора.
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