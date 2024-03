На каких автомобилях ездят китайцы? Названы бестселлеры 2023 года

Ранее мы писали В Узбекистане стартовала сборка автомобилей BYD В Джизакской области Узбекистана запустили проект по сборке гибридных и полностью электрических автомобилей ... Читать далее

Издание «Китайские автомобили» изучило статистику продаж новых автомобилей в КНР и выяснило, какие марки и модели предпочитают покупать сами китайцы. Среди марок безоговорочным лидером стал китайский BYD, который реализовал в 2023 году 2,6 млн автомобилей. Следующие три места заняли иностранные бренды, но все автомобили для китайского рынка собирают на совместных предприятиях внутри страны. Volkswagen реализовал 2,2 млн автомобилей, Toyota – 1,7 млн авто, а Honda – 1,2 млн машин. Замыкает пятерку лидеров китайский Changan c результатом 696 тысяч проданных автомобилей.

Если говорить о конкретных моделях, то бестселлером стал компактный кроссовер Tesla Model Y (456 тыс. экз.). Второе место с минимальным отставанием занял китайский среднеразмерный седан BYD Qin Plus (434 тыс. экз.). На третьем расположился среднеразмерный кроссовер BYD Song Plus (390 тыс. экз.), производство которого недавно стартовало в Узбекистане. На четвертую строчку опустился компактный седан Nissan Sylphy / Sentra (376 тыс. экз.), который на протяжении последних лет удерживал титул бестселлера китайского рынка. Пятым стал компактный седан Volkswagen Lavida (346 тыс. экз.), который можно считать ближайшим родственником Jetta. Самый популярный из официально представленных на российском рынке, Changan CS75 Plus, занял в Китае лишь девятое место (245 тыс. экз.). Правда, там продается уже третье поколение кроссовера.

Фото: Китайские автомобили

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах