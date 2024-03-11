На каких автомобилях ездят китайцы? Названы бестселлеры 2023 года
Если говорить о конкретных моделях, то бестселлером стал компактный кроссовер Tesla Model Y (456 тыс. экз.). Второе место с минимальным отставанием занял китайский среднеразмерный седан BYD Qin Plus (434 тыс. экз.). На третьем расположился среднеразмерный кроссовер BYD Song Plus (390 тыс. экз.), производство которого недавно стартовало в Узбекистане. На четвертую строчку опустился компактный седан Nissan Sylphy / Sentra (376 тыс. экз.), который на протяжении последних лет удерживал титул бестселлера китайского рынка. Пятым стал компактный седан Volkswagen Lavida (346 тыс. экз.), который можно считать ближайшим родственником Jetta. Самый популярный из официально представленных на российском рынке, Changan CS75 Plus, занял в Китае лишь девятое место (245 тыс. экз.). Правда, там продается уже третье поколение кроссовера.
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В Узбекистане стартовала сборка автомобилей BYD
В Джизакской области Узбекистана запустили проект по сборке гибридных и полностью электрических автомобилей китайской марки BYD. В торжественной церемонии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава BYD Ван Чуаньфу.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
13.12.2023, 07:34
В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото
Популярность электрокаров Tesla растет по всему миру. Компания регулярно отчитывается о рекордных продажах. Неудивительно, что периодически происходят ДТП с участием двух автомобилей Tesla, но в этот раз удалось выбить хет-трик.Читать далее
-
17.10.2023, 09:23
Гей-пара из Шотландии в шоке от Tesla: дилер прислал счет за ремонт на 2 млн рублей
Пара из Эдинбурга в один из обычных дождливых шотландских вечеров поехала в местный ресторан поужинать на своем кроссовере Tesla Model Y. На обратном пути электрокар отказался заводиться, а дилер после диагностики прислал счет на 17 тысяч фунтов стерлингов или порядка 2 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
02.10.2023, 09:54
Представлена обновленная Tesla Model Y: разгон до «сотни» меньше 6 секунд
Компания Tesla представила в Китае обновленный кроссовер Model Y. Автомобиль отличается пересмотренным оформлением салона, иным дизайном колесных дисков, лучшей динамикой и большим запасом хода.Читать далее
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