На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
Вместе с круиз-контролем работает функция «Ограничитель скорости», предназначенная для автоматического ограничения предельно допустимой скорости движения автомобиля, заданной водителем. Круиз-контроль доступен для всех моделей семейства Lada Vesta, начиная с комплектации Life по цене от 1 602 900 рублей.
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АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема
Новые санкции лишили в 2023 году АвтоВАЗ поставщика подушек безопасности. С середины декабря все машины сходили с конвейера без этой важной опции. Пару недель назад компания официально заявила о преодолении трудностей, но тут возникли новые.Читать далее
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В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
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На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
-
18.02.2024, 17:49
АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема
Новые санкции лишили в 2023 году АвтоВАЗ поставщика подушек безопасности. С середины декабря все машины сходили с конвейера без этой важной опции. Пару недель назад компания официально заявила о преодолении трудностей, но тут возникли новые.Читать далее
-
15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
07.02.2024, 12:25
На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Зеленограде
- 839 000 РВАЗ (Lada) Веста 2016 в Москве
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