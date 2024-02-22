На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)

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В салоны российских дилеров Lada начали отгружать автомобили Vesta, оснащенные системой круиз-контроля. Она активируется одним нажатием кнопки и позволяет убрать ногу с педали газа – автомобиль сам поддерживает заданную скорость. Регулировать скорость можно при помощи клавиш на рулевом колесе. Если надо быстро ускориться, водитель вновь нажимает педаль газа. Как только он убирает ногу, автомобиль возвращается к движению с ранее заданной скоростью. При нажатии на педаль тормоза, функция круиз-контроля отключается.

Вместе с круиз-контролем работает функция «Ограничитель скорости», предназначенная для автоматического ограничения предельно допустимой скорости движения автомобиля, заданной водителем. Круиз-контроль доступен для всех моделей семейства Lada Vesta, начиная с комплектации Life по цене от 1 602 900 рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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