18 августа 2019, 00:10
Названа дата открытия первого шоу-рума Aurus
- 73
- 0
Первый шоу-рум Aurus откроется в Москве буквально через несколько дней - 23 августа. Он расположится на территории Московского международного делового центра (ММДЦ). Ожидается, что на открытии назовут окончательные цены седанов и лимузинов Aurus.
Aurus Senat
Aurus Senat
Aurus Senat
Aurus Senat
Aurus
Ранее мы писали
В Международном морском порту Туркменбаши (Туркмения) проходит выставка технических и технологических достижений ...Читать далее
Цены официально пока не называются. Год назад сообщалось, что седан Aurus Senat будет стоить минимум 10 млн рублей. Сейчас уже говорят о 18 млн рублей. Ожидается, что на открытии шоу-рума будут, наконец, обнародованы окончательные цены на первые две модели. Два дилера Aurus, «Авилон» и «Панавто», уже формируют списки потенциальных покупателей. Первые из них получат свои автомобили только в 2020 году.
Напомним, автомобили Aurus Senat построены на специально разработанной Единой модульной платформе (ЕМП) и оснащаются 4,4-литровым турбомотором V8, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ. Позднее семейство Aurus пополнится минивеном Arsenal, внедорожником Komendant и, возможно, «гражданской» версией кабриолета, впервые появившегося на публике 9 мая 2019 года на Параде Победы.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве