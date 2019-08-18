Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 августа 2019, 00:10

Названа дата открытия первого шоу-рума Aurus

  • 73
  • 0
Первый шоу-рум Aurus откроется в Москве буквально через несколько дней - 23 августа. Он расположится на территории Московского международного делового центра (ММДЦ). Ожидается, что на открытии назовут окончательные цены седанов и лимузинов Aurus.
Названа дата открытия первого шоу рума Aurus

Aurus Senat

Названа дата открытия первого шоу рума Aurus

Aurus Senat

Названа дата открытия первого шоу рума Aurus

Aurus Senat

Названа дата открытия первого шоу рума Aurus

Aurus Senat

Названа дата открытия первого шоу рума Aurus

Aurus

Названа дата открытия первого шоу рума Aurus
Названа дата открытия первого шоу рума Aurus
Названа дата открытия первого шоу рума Aurus
Названа дата открытия первого шоу рума Aurus
Названа дата открытия первого шоу рума Aurus
Ранее мы писали
В Международном морском порту Туркменбаши (Туркмения) проходит выставка технических и технологических достижений ...
Читать далее
Первый шоу-рум отечественной марки люксовых автомобилей Aurus будет находиться на первом этаже комплекса «IQ-квартал». Его общая площадь составит около 170 кв. метров. Торжественная церемония открытия намечена на 23 августа. Первыми в продажу поступят седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.

Цены официально пока не называются. Год назад сообщалось, что седан Aurus Senat будет стоить минимум 10 млн рублей. Сейчас уже говорят о 18 млн рублей. Ожидается, что на открытии шоу-рума будут, наконец, обнародованы окончательные цены на первые две модели. Два дилера Aurus, «Авилон» и «Панавто», уже формируют списки потенциальных покупателей. Первые из них получат свои автомобили только в 2020 году.

Напомним, автомобили Aurus Senat построены на специально разработанной Единой модульной платформе (ЕМП) и оснащаются 4,4-литровым турбомотором V8, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ. Позднее семейство Aurus пополнится минивеном Arsenal, внедорожником Komendant и, возможно, «гражданской» версией кабриолета, впервые появившегося на публике 9 мая 2019 года на Параде Победы. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автомобили проекта «Кортеж» будут собирать в ОАЭ
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Новости Хабаровска
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Денис
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Александр Ненашев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Аурус
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Aurus Сенат
Объявления о продаже Aurus Сенат
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названа дата открытия первого шоу-рума Aurus
{{material_127228}}Первый шоу-рум отечественной марки люксовых автомобилей Aurus будет находиться на первом этаже комплекса «IQ-квартал». Его общая площадь составит около 170 кв. метров. Торжественная церемония открытия намечена на 23 августа. Первыми в продажу поступят седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.Цены официально пока не называются. Год назад сообщалось, что седан Aurus Senat будет стоить минимум 10 млн рублей. Сейчас уже говорят о 18 млн рублей. Ожидается, что на открытии шоу-рума будут, наконец, обнародованы окончательные цены на первые две модели. Два дилера Aurus, «Авилон» и «Панавто», уже формируют списки потенциальных покупателей. Первые из них получат свои автомобили только в 2020 году.Напомним, автомобили Aurus Senat построены на специально разработанной Единой модульной платформе (ЕМП) и оснащаются 4,4-литровым турбомотором V8, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ. Позднее семейство Aurus пополнится минивеном Arsenal, внедорожником Komendant и, возможно, «гражданской» версией кабриолета, впервые появившегося на публике 9 мая 2019 года на Параде Победы. 
2019-08-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Липецк Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.