Туркменский президент заказал у Медведева несколько белоснежных «Аурусов»
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В ее рамках работает международная автомобильная выставка Türkmen sährasy-2019. Исходя из сообщений местной прессы, на выставке есть что посмотреть, как-никак глава Туркменистана давно замечен в своей любви к хорошим автомобилям. И в этой связи неудивительно, что особое внимание посетителей вызывает павильон легковых автомобилей представительского класса.
Приглянулся Aurus и президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Кадры того, как он обхаживает элитный российский седан вместе с Дмитрием Медведевым, показали все мировые каналы. Автомобиль, по информации ТАСС, был специально построен для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.
Обсудив достоинств «Ауруса», среди которых особо отметил салон и размеры, Бердымухамедов заявил, что непрочь приобрести несколько экземпляров, включая машины для личной охраны. Медведеву такой ход понравился, и он ответил: «Считайте, что заявка принята». При этом наш премьер добавил, что цвет автомобиля даже не стоит оговаривать – белый и только белый.
Сей момент очень важен: в Туркменистане вот уже полтора года как запрещена эксплуатация автомобилей черного цвета. Полицейские сразу начали вычислять в потоке машины других цветов, кроме белого, а рядовым туркменам ничего не осталось, как в срочном порядке перекрашивать свои «ласточки» или же выставлять их на продажу. В Туркменистане слово президента не обсуждается…
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