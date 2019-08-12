Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 августа 2019, 19:35

Туркменский президент заказал у Медведева несколько белоснежных «Аурусов»

  • 809
  • 0
В Международном морском порту Туркменбаши (Туркмения) проходит выставка технических и технологических достижений стран-участниц Первого Каспийского экономического форума, в котором принимает участие представительная делегация России во главе с премьером Медведевым.
Туркменский президент заказал у Медведева несколько белоснежных Аурусов

 

В ее рамках работает международная автомобильная выставка Türkmen sährasy-2019. Исходя из сообщений местной прессы, на выставке есть что посмотреть, как-никак глава Туркменистана давно замечен в своей любви к хорошим автомобилям. И в этой связи неудивительно, что особое внимание посетителей вызывает павильон легковых автомобилей представительского класса.

Ранее мы писали
Названа предварительная стоимость седана Aurus Senat, разработанного специально для высокопоставленных российских ...
Читать далее
Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Lamborghini – это, что называется, само собой. Но в этой компании есть своеобразный джокер – российский лимузин Aurus. По информации информагентств, стенд, где он установлен, является самым посещаемым на выставке. Всем интересно посмотреть, что собой представляет роскошнейший кабриолет в версии Aurus Senat.

Приглянулся Aurus и президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Кадры того, как он обхаживает элитный российский седан вместе с Дмитрием Медведевым, показали все мировые каналы. Автомобиль, по информации ТАСС, был специально построен для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

Обсудив достоинств «Ауруса», среди которых особо отметил салон и размеры, Бердымухамедов заявил, что непрочь приобрести несколько экземпляров, включая машины для личной охраны. Медведеву такой ход понравился, и он ответил: «Считайте, что заявка принята». При этом наш премьер добавил, что цвет автомобиля даже не стоит оговаривать – белый и только белый.

Сей момент очень важен: в Туркменистане вот уже полтора года как запрещена эксплуатация автомобилей черного цвета. Полицейские сразу начали вычислять в потоке машины других цветов, кроме белого, а рядовым туркменам ничего не осталось, как в срочном порядке перекрашивать свои «ласточки» или же выставлять их на продажу. В Туркменистане слово президента не обсуждается…

Фото: ТАСС и информагентств
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автомобили проекта «Кортеж» будут собирать в ОАЭ
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Новости Хабаровска
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Денис
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Александр Ненашев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Аурус
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Регистрация авто по-новому. Что изменится?
Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Aurus Сенат
Объявления о продаже Aurus Сенат
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 51 модель
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Туркменский президент заказал у Медведева несколько белоснежных «Аурусов»
В ее рамках работает международная автомобильная выставка Türkmen sährasy-2019. Исходя из сообщений местной прессы, на выставке есть что посмотреть, как-никак глава Туркменистана давно замечен в своей любви к хорошим автомобилям. И в этой связи неудивительно, что особое внимание посетителей вызывает павильон легковых автомобилей представительского класса. {{material_126932}} Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Lamborghini – это, что называется, само собой. Но в этой компании есть своеобразный джокер – российский лимузин Aurus. По информации информагентств, стенд, где он установлен, является самым посещаемым на выставке. Всем интересно посмотреть, что собой представляет роскошнейший кабриолет в версии Aurus Senat.Приглянулся Aurus и президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Кадры того, как он обхаживает элитный российский седан вместе с Дмитрием Медведевым, показали все мировые каналы. Автомобиль, по информации ТАСС, был специально построен для участия в Первом Каспийском экономическом форуме. Обсудив достоинств «Ауруса», среди которых особо отметил салон и размеры, Бердымухамедов заявил, что непрочь приобрести несколько экземпляров, включая машины для личной охраны. Медведеву такой ход понравился, и он ответил: «Считайте, что заявка принята». При этом наш премьер добавил, что цвет автомобиля даже не стоит оговаривать – белый и только белый. Сей момент очень важен: в Туркменистане вот уже полтора года как запрещена эксплуатация автомобилей черного цвета. Полицейские сразу начали вычислять в потоке машины других цветов, кроме белого, а рядовым туркменам ничего не осталось, как в срочном порядке перекрашивать свои «ласточки» или же выставлять их на продажу. В Туркменистане слово президента не обсуждается…
2019-08-12
Автор: Фото: ТАСС и информагентств
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Нижний Новгород Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.