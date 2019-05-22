22 мая 2019, 12:07
Названы автомобили, которые гарантируют успех у женщин
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Сотрудники онлайн-сервиса знакомств Zoosk выяснили, какие марки гарантируют успех у противоположного пола. Они сопоставили автомобили на фотографиях в мужских анкетах с количеством входящих сообщений от девушек.
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Среди автомобилистов уже как-то прижилось правило деления автомобилей на «мужские» и «женские». Конечно, автопроизводители ...Читать далее
Мужчины, в анкетах которых была хотя бы одна фотография с автомобилем, получают, в среднем, на 165% больше сообщений от представительниц прекрасного пола, чем те, кто предпочитает не выставлять свои машины на всеобщее обозрение. Самой привлекательной маркой неожиданно стал Jeep. C ним вероятность успеха у женщин возрастает сразу на 243%! На втором месте – BMW (+149%), на третьем – Toyota (+61%). Porsche или Maserati нет и близко в десятке лидеров. А фото Ferrari или упоминание о ней в тексте анкеты и вовсе снижает шансы на свидание.
Существует определенная закономерность и в типе автомобиля. Наиболее эффективными оказались минивены. Они повышают число входящих сообщений от женщин на 61%. Видимо, «слабый пол» расценивает владельцев минивенов как надежных и ориентированных на семью партнеров. На втором месте седаны (+42%). Пикап повышает шансы на 41%. Но если у вас хэтчбек, лучше поостеречься. Хэтчбеки только вредят. Они уменьшают вероятность знакомства на 15%. Отпугивают женщин также автомобили Honda, Chevrolet, Tesla, Lexus, Dodge и Mazda, уточняет портал Daily-Motor.Ru. Притягивают внимание - Nissan, Land Rover, Subaru, Ford и Mercedes.
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