22 мая 2019, 12:07

Названы автомобили, которые гарантируют успех у женщин

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Сотрудники онлайн-сервиса знакомств Zoosk выяснили, какие марки гарантируют успех у противоположного пола. Они сопоставили автомобили на фотографиях в мужских анкетах с количеством входящих сообщений от девушек.
Названы автомобили которые гарантируют успех у женщин
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При выборе автомобиля люди руководствуются разными мотивами. Одним нужна машина с вместительным багажником, для других главное – мощный двигатель, для третьих – яркий дизайн. Аналитики портала знакомств Zoosk выяснили, на какие марки и типы автомобилей в анкетах мужчин лучше «клюют» девушки. Оказывается, некоторые из них могут повысить привлекательность профиля в 3,5 раза.

Мужчины, в анкетах которых была хотя бы одна фотография с автомобилем, получают, в среднем, на 165% больше сообщений от представительниц прекрасного пола, чем те, кто предпочитает не выставлять свои машины на всеобщее обозрение. Самой привлекательной маркой неожиданно стал Jeep. C ним вероятность успеха у женщин возрастает сразу на 243%! На втором месте – BMW (+149%), на третьем – Toyota (+61%). Porsche или Maserati нет и близко в десятке лидеров. А фото Ferrari или упоминание о ней в тексте анкеты и вовсе снижает шансы на свидание.

Существует определенная закономерность и в типе автомобиля. Наиболее эффективными оказались минивены. Они повышают число входящих сообщений от женщин на 61%. Видимо, «слабый пол» расценивает владельцев минивенов как надежных и ориентированных на семью партнеров. На втором месте седаны (+42%). Пикап повышает шансы на 41%. Но если у вас хэтчбек, лучше поостеречься. Хэтчбеки только вредят. Они уменьшают вероятность знакомства на 15%. Отпугивают женщин также автомобили Honda, Chevrolet, Tesla, Lexus, Dodge и Mazda, уточняет портал Daily-Motor.Ru. Притягивают внимание - Nissan, Land Rover, Subaru, Ford и Mercedes.

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Названы автомобили, которые гарантируют успех у женщин
{{material_122590}}При выборе автомобиля люди руководствуются разными мотивами. Одним нужна машина с вместительным багажником, для других главное – мощный двигатель, для третьих – яркий дизайн. Аналитики портала знакомств Zoosk выяснили, на какие марки и типы автомобилей в анкетах мужчин лучше «клюют» девушки. Оказывается, некоторые из них могут повысить привлекательность профиля в 3,5 раза.Мужчины, в анкетах которых была хотя бы одна фотография с автомобилем, получают, в среднем, на 165% больше сообщений от представительниц прекрасного пола, чем те, кто предпочитает не выставлять свои машины на всеобщее обозрение. Самой привлекательной маркой неожиданно стал Jeep. C ним вероятность успеха у женщин возрастает сразу на 243%! На втором месте – BMW (+149%), на третьем – Toyota (+61%). Porsche или Maserati нет и близко в десятке лидеров. А фото Ferrari или упоминание о ней в тексте анкеты и вовсе снижает шансы на свидание.Существует определенная закономерность и в типе автомобиля. Наиболее эффективными оказались минивены. Они повышают число входящих сообщений от женщин на 61%. Видимо, «слабый пол» расценивает владельцев минивенов как надежных и ориентированных на семью партнеров. На втором месте седаны (+42%). Пикап повышает шансы на 41%. Но если у вас хэтчбек, лучше поостеречься. Хэтчбеки только вредят. Они уменьшают вероятность знакомства на 15%. Отпугивают женщин также автомобили Honda, Chevrolet, Tesla, Lexus, Dodge и Mazda, уточняет портал Daily-Motor.Ru. Притягивают внимание - Nissan, Land Rover, Subaru, Ford и Mercedes.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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