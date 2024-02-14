Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене

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В прежние годы исследование Residual value выявляло, какие автомобили меньше теряют в цене после трех лет эксплуатации. В современных реалиях, говорить о потерях не приходится. Цены подержанных автомобилей растут вслед за прайс-листами дилеров. Лидеры Residual value-2024 через три года котируются на вторичном рынке в 1,5 раза дороже, чем их купили новыми в салоне. По традиции, победителей назвали отдельно в каждом сегменте рынка. Список сегментов оказался ощутимо короче, чем еще три года назад из-за ограниченного актуального выбора моделей.

В исследовании учитывают только автомобили, которые официально продаются в России. Эксперты сравнивали цену нового автомобиля в 2020 году, рассчитанную с учетом веса модификации в общем объеме продаж модели на рынке, с ценой его перепродажи в 2023 году. На основе полученных цифр были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по ключевым сегментам.

Фото: Haval

В бюджетном сегменте В лидируют три модели АвтоВАЗа. Первое место досталось Lada Largus (154,1). Это абсолютный лидер всего рейтинга Residual value-2024. На второй строчке в субкомпактном классе расположилась Lada Vesta (144,6), на третьей – Lada Granta (134,8). Среди маленьких кроссоверов SUV-B лучшим стал Geely Coolray (146,1), второе место занял Chery Tiggo 4 (144,5), а третье досталось классической трехдверной «Ниве» (137,0).

Фото: Автостат

В сегменте компактных кроссоверов SUV-C лидируют китайские модели. Первым стал Chery Tiggo 7 Pro Max (128,2), далее идут Changan CS55 (126,9) и Geely Atlas (126). В более крупном сегменте SUV-D самым выгодным для перепродажи стал Haval F7 (129,0), на втором месте – УАЗ «Патриот» (127,8), на третьем – Haval F7х (126,1).

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