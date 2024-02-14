Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
В исследовании учитывают только автомобили, которые официально продаются в России. Эксперты сравнивали цену нового автомобиля в 2020 году, рассчитанную с учетом веса модификации в общем объеме продаж модели на рынке, с ценой его перепродажи в 2023 году. На основе полученных цифр были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по ключевым сегментам.
В бюджетном сегменте В лидируют три модели АвтоВАЗа. Первое место досталось Lada Largus (154,1). Это абсолютный лидер всего рейтинга Residual value-2024. На второй строчке в субкомпактном классе расположилась Lada Vesta (144,6), на третьей – Lada Granta (134,8). Среди маленьких кроссоверов SUV-B лучшим стал Geely Coolray (146,1), второе место занял Chery Tiggo 4 (144,5), а третье досталось классической трехдверной «Ниве» (137,0).
В сегменте компактных кроссоверов SUV-C лидируют китайские модели. Первым стал Chery Tiggo 7 Pro Max (128,2), далее идут Changan CS55 (126,9) и Geely Atlas (126). В более крупном сегменте SUV-D самым выгодным для перепродажи стал Haval F7 (129,0), на втором месте – УАЗ «Патриот» (127,8), на третьем – Haval F7х (126,1).
-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
14.02.2024, 15:38
Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о намерении усилить пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Узбекистаном. Уже с 17 февраля из Пулково будут выполнять по два дополнительных рейса в неделю.Читать далее
-
14.02.2024, 12:27
В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Компактные кроссоверы Chevrolet Tracker возят в Россию как дилеры, так и частные продавцы. Автомобиль оснащен моторами мощностью от 112 до 165 л.с. и может стать интересной альтернативой китайским «паркетникам».Читать далее
-
14.02.2024, 11:17
Автомеханик раскрыл три секрета моторов-миллионников. Так может каждый
Рассказы о моторах-миллионниках моделей былых лет многие автомобилисты считают легендами, недоступными для современных машин. Однако, сервисмены уверены, что при соблюдении ряда условий приблизиться к миллиону пройденных километров сможет практический любой двигатель.Читать далее
-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
14.02.2024, 15:38
Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о намерении усилить пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Узбекистаном. Уже с 17 февраля из Пулково будут выполнять по два дополнительных рейса в неделю.Читать далее
-
14.02.2024, 12:27
В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Компактные кроссоверы Chevrolet Tracker возят в Россию как дилеры, так и частные продавцы. Автомобиль оснащен моторами мощностью от 112 до 165 л.с. и может стать интересной альтернативой китайским «паркетникам».Читать далее
-
14.02.2024, 11:17
Автомеханик раскрыл три секрета моторов-миллионников. Так может каждый
Рассказы о моторах-миллионниках моделей былых лет многие автомобилисты считают легендами, недоступными для современных машин. Однако, сервисмены уверены, что при соблюдении ряда условий приблизиться к миллиону пройденных километров сможет практический любой двигатель.Читать далее
- 3 379 000 РHaval F7 2023 в Москве
- 2 228 000 РGeely Coolray 2022 в Москве
- 1 980 000 РGeely Atlas 2021 в Зеленограде
- 1 900 000 РGeely Coolray 2021 в Зеленограде
- 2 387 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 245 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 1 917 000 РChery Tiggo 4 2021 в Москве
- 978 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 2 150 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
- 1 500 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий