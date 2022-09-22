Названы лучшие фургоны в мире: Volkswagen обошел Ford

Результаты IVOTY-2023 в очередной раз подчеркнули мировую тенденцию по тотальной электрификации автопрома. Если в прошлом году первое место поделили бензиновый Renault Kangoo и электрический Mercedes-Benz eCitan, то сейчас в пятерке победителей – сплошь электрокары.

Лучшим в мире фургоном признали немецкий Volkswagen Buzz Cargo, набравший 110 баллов. Второе место с отставанием в 10 баллов досталось американскому Ford Pro E-Transit. «Бронзу» разделили сразу три соплатформенных электрокара: французский Renault Kangoo E-Tech, японский Nissan Townstar Zero-Emission и немецкий Mercedes-Benz eCitan.

Фото: Volkswagen

Председатель жюри IVOTY Ярлат Суини поздравил команду дизайнеров Volkswagen Commercial Vehicle с созданием такого уникального автомобиля, идеально подходящего для экологически чистой городской среды. Футуристический облик гармонично сочетается с классическими чертами Transporter T1 середины прошлого века. Фургон построен на архитектуре MEB и оснащен одним электромотором мощностью 204 л.с. Он может проезжать без подзарядки по 400 километров, перевозить до 650 кг груза и разгоняться с места до «сотни» за 10,2 секунды.

Упомянутые модели: Ford Transit (от 1 620 000 Р ) , Mercedes Citan (от 866 000 Р ) , Renault Kangoo (от 989 000 Р )

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