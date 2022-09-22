Названы лучшие фургоны в мире: Volkswagen обошел Ford
Фото: Ford
Фото: Renault
Фото: Nissan
Фото: Mercedes-Benz
Лучшим в мире фургоном признали немецкий Volkswagen Buzz Cargo, набравший 110 баллов. Второе место с отставанием в 10 баллов досталось американскому Ford Pro E-Transit. «Бронзу» разделили сразу три соплатформенных электрокара: французский Renault Kangoo E-Tech, японский Nissan Townstar Zero-Emission и немецкий Mercedes-Benz eCitan.
Председатель жюри IVOTY Ярлат Суини поздравил команду дизайнеров Volkswagen Commercial Vehicle с созданием такого уникального автомобиля, идеально подходящего для экологически чистой городской среды. Футуристический облик гармонично сочетается с классическими чертами Transporter T1 середины прошлого века. Фургон построен на архитектуре MEB и оснащен одним электромотором мощностью 204 л.с. Он может проезжать без подзарядки по 400 километров, перевозить до 650 кг груза и разгоняться с места до «сотни» за 10,2 секунды.
-
08.09.2022, 17:22
Новый российский бренд опять оказался китайским: кто на этот раз
На смену европейским и американским автопроизводителям в России приходят китайские. Журналисты выяснили, что место фургонов Ford Transit на конвейере в Елабуге тоже займут китайцы, но уже под российским брендом.Читать далее
-
07.09.2022, 07:45
Первые модели нового бренда «Соллерс»: подробности и сроки запуска
Накануне на Восточном форуме прозвучало сенсационное заявление генерального директора ПАО «Соллерс Авто» Николая Соболева о планах создания собственной автомобильной марки. Журналисты выяснили, какие автомобили, где и когда начнут выпускать.Читать далее
-
07.07.2022, 10:47
Новый седан BMW разочаровал всех на краш-тесте, а новый Kia Sportage оказался безжалостен к пешеходам (видео)
Эксперты EuroNCAP опубликовали результаты очередной серии краш-тестов. В ходе испытаний проверили безопасность семи моделей из разных сегментов: от малыша Toyota до фургона Mercedes-Benz. Но больше всего экспертов удивили результаты новейшего седана BMW.Читать далее
-
27.06.2022, 14:19
Российский бизнесмен продал сразу несколько автозаводов
Вадим Швецов утратил интерес к российскому автопрому. Он продал свою долю в компании «Соллерс Авто», которой принадлежали УАЗ, завод по производству Ford Transit Форд в Елабуге, завод Mazda во Владивостоке и Заволжский моторный завод.Читать далее
-
16.06.2022, 08:26
На автозаводе в Елабуге нашли замену Ford Transit
С марта в Елабуге простаивает завод Sollers Ford, где собирали популярные в России фургоны Ford Transit. Никакой официальной информации о возобновлении производства нет. Журналисты узнали, что на предприятии уже присматриваются к другой модели.Читать далее
-
03.06.2022, 08:13
Власти Татарстана рассказали о судьбе завода Ford
Заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов рассказал о ситуации на автозаводе в Елабуге, где собирали коммерческие автомобили Ford Transit.Читать далее
-
08.09.2022, 17:22
Новый российский бренд опять оказался китайским: кто на этот раз
На смену европейским и американским автопроизводителям в России приходят китайские. Журналисты выяснили, что место фургонов Ford Transit на конвейере в Елабуге тоже займут китайцы, но уже под российским брендом.Читать далее
-
07.09.2022, 07:45
Первые модели нового бренда «Соллерс»: подробности и сроки запуска
Накануне на Восточном форуме прозвучало сенсационное заявление генерального директора ПАО «Соллерс Авто» Николая Соболева о планах создания собственной автомобильной марки. Журналисты выяснили, какие автомобили, где и когда начнут выпускать.Читать далее
-
07.07.2022, 10:47
Новый седан BMW разочаровал всех на краш-тесте, а новый Kia Sportage оказался безжалостен к пешеходам (видео)
Эксперты EuroNCAP опубликовали результаты очередной серии краш-тестов. В ходе испытаний проверили безопасность семи моделей из разных сегментов: от малыша Toyota до фургона Mercedes-Benz. Но больше всего экспертов удивили результаты новейшего седана BMW.Читать далее
-
27.06.2022, 14:19
Российский бизнесмен продал сразу несколько автозаводов
Вадим Швецов утратил интерес к российскому автопрому. Он продал свою долю в компании «Соллерс Авто», которой принадлежали УАЗ, завод по производству Ford Transit Форд в Елабуге, завод Mazda во Владивостоке и Заволжский моторный завод.Читать далее
-
16.06.2022, 08:26
На автозаводе в Елабуге нашли замену Ford Transit
С марта в Елабуге простаивает завод Sollers Ford, где собирали популярные в России фургоны Ford Transit. Никакой официальной информации о возобновлении производства нет. Журналисты узнали, что на предприятии уже присматриваются к другой модели.Читать далее
-
03.06.2022, 08:13
Власти Татарстана рассказали о судьбе завода Ford
Заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов рассказал о ситуации на автозаводе в Елабуге, где собирали коммерческие автомобили Ford Transit.Читать далее
- 670 000 РRenault Kangoo 2013 в Москве
- 1 695 000 РFord Transit 2015 в Москве
- 1 800 000 РFord Transit 2017 в Москве
- 2 988 000 РFord Transit 2021 в Москве
- 660 000 РRenault Kangoo 2012 в Москве
- 2 918 000 РFord Transit 2021 в Москве
- 360 000 РRenault Kangoo 2006 в Москве
- 2 285 000 РFord Transit 2017 в Москве
- 1 350 000 РFord Transit 2018 в Москве
- 1 766 667 РFord Transit 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий