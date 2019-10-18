18 октября 2019, 15:50
Названы российские регионы с самыми мощными автомобилями
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Средняя мощность легкового автомобиля в России составляет 117 лошадиных сил. Этот показатель меняется в зависимости от региона. Наиболее высокая средняя мощность – в Москве (145 л.с.), Ингушетии (140 л.с.) и Магаданской области (138 л.с.).
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
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В среднем по стране мощность легкового автомобиля составляет 117 л.с. Выше этот показатель в Москве (145 л.с.), Ингушетии (140 л.с.) и Магаданской области (138 л.с.). Больше всего в Магаданской области и легковых автомобилей мощностью свыше 200 л.с. – их доля в общем объеме регионального автопарка превышает 13%. Это самый высокий показатель в России. Даже Москва и Подмосковье оказались на втором месте с долей 11,5%. Третью строчку разделили Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область (10,1%).
Самые «маломощные» автомобили зарегистрированы в Курганской и Тамбовской областях (105 л.с.), а также в Орловской области (104 л.с.). Невелика здесь и доля машин с моторами мощнее 200 «лошадей». В Курганской области, Тамбовской области и Калмыкии их насчитывается всего 2%.
Помимо мощности автомобиля на размер транспортного налога влияет также региональный коэффициент. Идеальные условия для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил созданы в Оренбургской области — им платить налоги за свои машины не нужно. В Калининградской и Свердловской областях установлена самая низкая ставка в России – 2,5 рубля за лошадиную силу. Самая высокая в категории до 100 л.с. ставка в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, а также в Башкирии и Марий Эл (25 рублей за силу).
В категории 100 – 150 сил по самым выгодным «расценкам» платят жители Ингушетии, Крыма и Ханты-Мансийского автономного округа – 7 рублей за силу. В следующей категории от 150 до 200 сил по 10 рублей за «лошадь» платят в Ингушетии, по 15 рублей в Магаданской области и по 17 рублей в Республике Саха. В этих же трех регионах, а также в Ненецком АО, установлены самые низкие ставки для машин мощнее 200 л.с. Дороже всего в России владение мощными авто обходится жителям европейской части России: в большинстве регионов стоимость одной лошадиной силы доходит до 150 рублей.
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