Не только «Безумный Макс»: в каких ещё постап-фильмах есть красивые машины?
Серия «Обитель зла»
Первую часть «Обители» Джеймс Кэмерон называл «Одним из лучших фильмов в истории», а Милла Йовович в красном платье там просто бесподобна. Но, говоря об автомобилях, нужно вспомнить не этот, а последующие фильмы.
В третьей части («Вымирание», 2007 год) присутствует брутальная фура, бороздящая пустыню в окружении других машин. Конечно, в целом это кино не про автомобили, но они занимают в нём достойное место. Вообще по атмосфере фильм довольно колоритный, по-своему красивый и чуть-чуть, несмотря на широкую популярность, специфичный. Правда, ценителям Йовович вообще и Элис в частности могут не понравиться сцены с убийствами клонов главной героини. Уж больно их жалко.
А ещё немного красивого автомобиля есть в «Возмездии» – пятой «Обители зла», которая вышла в 2012. Только там красота иная: это не крутой грузовик, перемалывающий собой орды живых мертвецов, а утончённый Rolls-Royce. С той же Миллой Йовович за рулём. Посмотреть «Возмездие» можно уже только из-за этого, но ещё там имеются перестрелки, разрушения, заснеженные пейзажи Камчатки и весьма нестандартные зомби, умеющие пользоваться оружием.
«Книга Илая»
Оригинальный и, возможно, несколько мрачноватый фильм 2009 года. Автомобилей в нём не то, чтобы много, но они есть. На них ездят, пытаются кого-то догнать и переворачиваются. Всё-таки это кино – чуть-чуть о дороге, хотя главный герой следует по своему пути без машины. Причём в данном случае слово «путь» имеет два значения. А ещё в «Книге» весьма забавная (но одновременная и несколько печальная) развязка.
«Космический охотник: приключения в запретной зоне»
А вот это – довольно малоизвестная картина, и в ней автомобиль занимает действительно серьёзное место. Герой фильма разъезжает по чужой планете (да, это постапокалипсис, но не на Земле) на крутом джипе с башней и лёгкой пушкой. Есть и другие красивые машинки, причём весьма интересные: паровой бульдозер и парусный поезд. Фильм хороший, что называется, незаезженный, и в нём есть комедийные моменты. Снят он был в далёком 1983 году.
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