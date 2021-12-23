Nissan придумал, чем занять автолюбителей долгими зимними вечерами
Фото: Nissan
На своей официальной странице Nissan опубликовала схемы в виде PDF-файлов по сборке семи моделей: Ariya, Leaf, Kicks и GT-R, три предназначенных исключительно для японского рынка: Roox, Note и Elgrand. Компания Infiniti тем временем предлагает попробовать свои силы в создании кроссоверов QX55, FX35, QX80 и Q50S. Необходимо лишь распечатать схемы на цветном принтере. Бумагу советуют использовать максимально плотную, чтобы готовые автомобили выглядели более основательно. Также лучше заранее запастись канцелярским ножом, линейкой, карандашом, зубочистками и столярным или канцелярским клеем. Вдобавок ко всему компания опубликовала обучающее видео.
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- 3 550 000 РInfiniti QX50 2019 в Москве
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