Ноэлю Галлахеру запретили полгода садиться за руль автомобиля, хотя прав у него никогда не было

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Причиной для абсурдного приговора послужили неоплаченные штрафы. В западном Лондоне дорожные камеры зафиксировали, как принадлежащий ему черный Range Rover Autobiography стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов превысил скорость. В октябре 2022 года автомобиль ехал со скоростью 41 миля/час (порядка 65 км/ч) в зоне действия ограничения 30 миль/час (48 км/ч). Однако, первое уведомление о выписанном штрафе где-то потерялось, а второе пришло только в середине января из-за забастовки почтовых служащих в конце декабря.

За рулем машины сидел личный шофер Алан Нисон, который обратился в мировой суд и дал необходимые разъяснения, но было уже слишком поздно. Судебная машина завертелась и на состоявшемся недавно заседании Галлахер был оштрафован в общей сложности почти на 2 тысячи фунтов стерлингов за превышение скорости, несвоевременную оплату и сокрытие информации о личности водителя. Уплатить штраф он должен в течение 7 дней, о чем его вновь уведомят по почте.

По словам Ноэля Галлахера желание водить автомобиль у него отбили фанаты. В 1990-е годы, когда Oasis был на пике популярности, толпа поклонников буквально атаковала учебный Nissan Micra, за рулем которого Галлахер пытался освоить азы вождения. С тех пор музыкант предпочитает ездить на пассажирском сидении, пишет Daily Mail.

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