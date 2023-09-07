Ноэлю Галлахеру запретили полгода садиться за руль автомобиля, хотя прав у него никогда не было
За рулем машины сидел личный шофер Алан Нисон, который обратился в мировой суд и дал необходимые разъяснения, но было уже слишком поздно. Судебная машина завертелась и на состоявшемся недавно заседании Галлахер был оштрафован в общей сложности почти на 2 тысячи фунтов стерлингов за превышение скорости, несвоевременную оплату и сокрытие информации о личности водителя. Уплатить штраф он должен в течение 7 дней, о чем его вновь уведомят по почте.
По словам Ноэля Галлахера желание водить автомобиль у него отбили фанаты. В 1990-е годы, когда Oasis был на пике популярности, толпа поклонников буквально атаковала учебный Nissan Micra, за рулем которого Галлахер пытался освоить азы вождения. С тех пор музыкант предпочитает ездить на пассажирском сидении, пишет Daily Mail.
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В США уже больше года развивается скандал вокруг уязвимых для угонщиков автомобилей Kia и Hyundai. Но, как выяснилось, в процентном отношении к общему объему автопарка, корейские машины угоняют не так уж часто.Читать далее
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26.07.2023, 07:34
С аукциона продали Land Rover королевы Елизаветы II (но это не точно)
На британском аукционе Historics Auctioneers ушел с молотка уникальный внедорожник Range Rover 2004 года выпуска, который, как предполагают, первоначально был изготовлен подразделением Special Vehicle Operations (SVO) специально для королевы Елизаветы II.Читать далее
-
30.05.2023, 10:39
Взгляните на милый гибрид Jaguar E-Type и Range Rover за 1,95 млн рублей
На продажу выставили уникальный полноприводный родстер Jaguar E-Type 4x4 Monster с рамным шасси от Range Rover 1984 года выпуска и внушительным 3,5-литровым мотором V8.Читать далее
-
17.05.2023, 08:14
Новый роскошный Range Rover SV 2024 модельного года: 615 «лошадей» и люксовый комфорт
Компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover, который в версии SV обзавелся мощным двигателем BMW, форсированным до 615 лошадиных сил и 750 Нм пикового крутящего момента.Читать далее
-
16.02.2023, 09:53
Угоны Ford Fiesta и Range Rover подскочили в 1,5 раза
Самыми угоняемым иномарками в 2022 году в России стали Hyundai и Kia, при этом существенного числа угонов, вопреки предостережениям страховых компаний, не наблюдалось. Намного хуже обстоят дела в Великобритании.Читать далее
-
16.01.2023, 10:03
Более 200 тысяч невыполненных заказов: Jaguar Land Rover нашел, чем похвастаться
Британская компания Jaguar Land Rover подвела итоги последних трех месяцев 2022 года. Дилеры по всему миру реализовали без малого 85 тысяч автомобилей марок Jaguar и Land Rover, что на 6% больше по сравнению с 2022 годом. При этом у компании скопилось свыше 200 тысяч невыполненных заказов.Читать далее
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