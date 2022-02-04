Новое видео Kia проникает в самое сердце и трогает до слёз: но это не просто реклама
Фото: Kia
Рекламный ролик Kia продвигает новый электрокар корейского бренда – кроссовер Kia EV6, но главный герой вовсе не он, а милая собака-робот Robo Dog с огромными выразительными глазами. Под ностальгические аккорды песни Бонни Тайлер одинокий электрический щенок мечтает о жизни в семье. В погоне за ускользающим счастьем он полностью разряжает свой аккумулятор, но владелец Kia EV6 вновь возвращает собаку к жизни. В финале видео Robo Dog с глазами полными счастья наслаждается поездкой со своей семьей на электрическом кроссовере.
Но это не конец истории. Рекламный ролик является частью более крупной маркетинговой кампании Kia, которая в партнерстве с благотворительным фондом Petfinder Foundation помогает настоящим бездомным животным обрести семью, как это сделал Robo Dog.
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