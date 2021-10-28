Новые правила прохождения техосмотра, для кого он останется обязательным
Кому пора отправляться на ТО
Начнем с того, что на данный момент ТО все еще является обязательным для всех, у кого истек срок действия диагностических карт. Поэтому если вы оказались в числе счастливчиков с истекающим сроком, срочно отправляйтесь в пункт прохождения ТО.
В общую неразбериху добавляется момент с продлением сроков действия диагностических карт на фоне очередной волны коронавируса. В итоге те, у кого он истекал в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, получили продление на полгода. Это значит, что сейчас на пункты ТО должны явиться все, чья диагностическая карта истекла еще в феврале этого года. За ними последуют водители со сроками истечения в марте, апреле и т.д. Если срок действия вашей диагностической карты истек только в сентябре, то пройти ТО вам нужно через 6 месяцев от даты окончания действия диагностической карты. А вот если диагностическая карта истекла после 1 октября, то пройти ТО необходимо сразу же.
Обязательно прохождение ТО для машин возрастом старше 4-х лет, которые по закону обязаны получить свою первую диагностическую карту. Правило едино для любого транспорта, от грузового до пассажирского. То есть оформленные на юрлицо машины, которые используются в курьерской службе, доставке или в качестве такси – обязаны пройти ТО. Ни о каких льготах для них речь не велась никогда.
Чем грозит отказ от прохождения ТО
Конечно штрафом. Согласно ч.1 ст. 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» КоАП, сумма штрафа может составить от 500 до 800 рублей. Эти штрафы могут выписать только сотрудники ДПС, дорожные камеры просроченную диагностическую карту видеть не в состоянии.
Но! Штраф предусмотрен только для лиц, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками. Для остальных водителей штраф может появиться только в марте 2022 года. Если ТО не отменят, то с марта размер штрафа для частных машин составит 2000 рублей.
Нужно ли проходить ТО для оформления ОСАГО?
С конца августа 2021 года можно оформлять ОСАГО без прохождения ТО, поскольку в силу вступил ФЗ-343 от 2 июля. Однако, новый закон не отменяет правил и условий регресса. То есть если на момент ДТП транспортное средство виновника аварии было неисправно, а срок действия диагностической карты истек, страховая будет вправе требовать у виновника возместить размер выплаты пострадавшему
На данный момент ранее оформленные полисы ОСАГО, если их срок не истек, остаются действительны, даже если при их оформлении была указана диагностическая карта, которая уже истекла.
А как же добровольное прохождение?
Уже с конца этого года техосмотр для физлиц действительно может стать добровольным. Сейчас все зависит от решения депутатов Госдумы. Законопроект об отмене обязательного техосмотра был внесен на рассмотрение Думы еще в сентябре, и вот 26 октября думский Комитет по транспорту поддержал его принятие в первом чтении. Таким образом принятие закона в следующих чтениях может сделать осмотр не обязательным для всех физических лиц. Исключения составят машины и мотоциклы старше 4-х лет и при определенных условиях:
- Постановка на учет;
- Замена основных узлов и внесение существенных изменения в конструкцию транспортного средства.
Отметим, однако, что речь идет только о машинах физических лиц. Весь грузовой, пассажирский и коммерческий транспорт, находящийся в пользовании юрлиц, по-прежнему будет проходить ТО в установленные законом сроки.
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