26 ноября 2021, 13:31
Новый BMW 7-Series: первое жуткое изображение
Скоро у всех поклонников автомобилей BMW появится новая тема для разговоров – приближается премьера флагманского седана BMW 7-Series седьмого поколения. Ходят слухи, что новинка получит не только революционные технологии, но и революционный дизайн.
Дарья Климова Фото: motor.es
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Фото: AutoMotiveMike
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Новые двухуровневые фары, безусловно, никого не оставят равнодушными. Они позволят безошибочно узнавать на улице автомобиль нового поколения и наверняка отвлекут внимание фанатов от гигантской радиаторной решетки.
Упомянутые модели: BMW 7 (от 4 540 000 Р)
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