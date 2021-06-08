Новый Cadillac Escalade с огромным экраном удивил ценой
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
В стандартное оснащение вошел огромный 38,3-дюймовый цветной OLED-дисплей. В один блок объединены 14,2-дюймовая цифровая «приборка», вспомогательный 7,2-дюймовый тачскрин слева и 16,9-дюймовый экран медиасистемы справа с навигацией и эффектом дополненной реальности. По словам разработчиков, плотность пикселей на экранах вдвое больше, чем у телевизоров 4K UHD.
В «базе» есть «акустика» AKG Studio c 19-ю динамиками, обивка сидений кожзамом, трехзонный климат-контроль, обогрев руля и двух рядов сидений, 22-дюймовые колесные диски, а также камеры кругового обзора и парктроники, система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, парковочный ассистент, беспроводная зарядка и электропривод багажника с функцией открывания «без рук».
Топовая версия Premium Luxury Platinum (от 9 299 000 рублей) отличается адаптивной пневмоподвеской, обивкой сидений полуанилиновой, перфорированной кожей, функцией массажа для передних кресел, премиальной акустической системой с 36-ю динамиками и объемным звучанием, двумя 12,6-дюймовыми экранами медиасистемы для пассажиров второго ряда, адаптивным «круизом» и особыми элементами декора.
- 3 800 000 РCadillac Escalade 2016 в Москве
- 3 297 000 РCadillac Escalade 2015 в Москве
- 1 627 000 РCadillac Escalade 2012 в Москве
- 3 427 000 РCadillac Escalade 2015 в Москве
- 3 497 000 РCadillac Escalade 2015 в Москве
- 3 167 000 РCadillac Escalade 0 в Москве
- 3 167 000 РCadillac Escalade 2015 в Москве
- 3 050 000 РCadillac Escalade 2015 в Москве
- 2 499 000 РCadillac Escalade 2012 в Москве
- 1 385 000 РCadillac Escalade 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий