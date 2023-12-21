Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Представители Mercedes-Benz заявили, что пока не существует национальных или международных стандартов для обозначения автомобилей, движущихся в беспилотном режиме. Властям придется придумать отдельный цвет, чтобы полиция и другие участники дорожного движения не хватались за голову, заметив водителя, смотрящего видео за рулем.
Бирюзовый решили выбрать, поскольку он хорошо заметен в любое время суток и отличается от других цветовых сигналов, принятых сейчас: трех цветов светофора, оранжевых поворотников, красных стоп-сигналов и стандартных белых ходовых огней.
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-
25.04.2023, 08:01
Mercedes добавил в комплектацию самокат (стоит дорого)
Компания Mercedes-Benz предложила клиентам новую лимитированную серию City Edition своего флагманского электроседана Mercedes EQS580 4Matic. Комплектация ориентирована на городских жителей и подразумевает доступ к «функциям зарядки и микромобильность».Читать далее
-
02.03.2023, 00:05
Бен Аффлек со своим огромным Mercedes-AMG попал в патовую ситуацию (видео)
Бен Аффлек попал в объективы папарацци, когда безуспешно пытался выехать с парковочного места, расталкивая соседние автомобили. Его роскошный седан Mercedes-AMG EQS вплотную поджали с обеих сторон.Читать далее
-
05.12.2022, 11:57
«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя. Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
21.12.2023, 07:10
Toyota отзывает больше 1 млн автомобилей и просит пока не ездить на переднем пассажирском сидении
Концерн Toyota Motor объявил о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет порядка 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus по всему миру. Причина – сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
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