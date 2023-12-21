Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни

Ранее мы писали «Мерседесу» разрешили парковаться без водителя Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается ... Читать далее

Бирюзовые ходовые огни будут загораться, когда водитель активирует в автомобиле Mercedes-Benz режит автопилота Drive Pilot. Немецкий автопроизводитель получил разрешение на тестирование машин, оснащенных системой автономного управления (SAE) третьего уровня в двух американских штатах. В Калифорнии разрешение выдано на два года, в Неваде оно будет действовать бессрочно, но распространяется только на седаны EQS и S-Сlass 2026 модельного года.

Представители Mercedes-Benz заявили, что пока не существует национальных или международных стандартов для обозначения автомобилей, движущихся в беспилотном режиме. Властям придется придумать отдельный цвет, чтобы полиция и другие участники дорожного движения не хватались за голову, заметив водителя, смотрящего видео за рулем.

Бирюзовый решили выбрать, поскольку он хорошо заметен в любое время суток и отличается от других цветовых сигналов, принятых сейчас: трех цветов светофора, оранжевых поворотников, красных стоп-сигналов и стандартных белых ходовых огней.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р ) , Mercedes EQS

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