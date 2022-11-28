Новый премьер-министр Малайзии урезал зарплату министрам и отказался от служебного Mercedes S600

Новый глава малазийского правительства Анвар Ибрагим официально вступил в должность 24 ноября, а уже на следующий день он объявил о планах сократить количество министров и понизить им зарплату. Спустя пару дней премьер сообщил, что отказывается от роскошного Mercedes S600, предоставленного ему в качестве служебного транспорта. Все эти меры направлены на сокращение бюджетных расходов на органы власти.

«Я принял решение отказаться от Mercedes S600. Я не хочу, чтобы обеспечение моей работы приводило к дополнительным расходам. Вместо этого автомобиля я буду использовать любое другое транспортное средство, находящееся в распоряжении моей администрации», – цитирует ТАСС заявление Анвара Ибрагима.

Малайзия переживает сейчас трудные времена: экономика замедляется, а страна разделена после напряженных выборов, в ходе которых прогрессивная коалиция Анвара Ибрагима столкнулась с консервативным этническим малайско-мусульманским альянсом бывшего премьера Мухиддина Яссина.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р )

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