Новый премьер-министр Малайзии урезал зарплату министрам и отказался от служебного Mercedes S600
«Я принял решение отказаться от Mercedes S600. Я не хочу, чтобы обеспечение моей работы приводило к дополнительным расходам. Вместо этого автомобиля я буду использовать любое другое транспортное средство, находящееся в распоряжении моей администрации», – цитирует ТАСС заявление Анвара Ибрагима.
Малайзия переживает сейчас трудные времена: экономика замедляется, а страна разделена после напряженных выборов, в ходе которых прогрессивная коалиция Анвара Ибрагима столкнулась с консервативным этническим малайско-мусульманским альянсом бывшего премьера Мухиддина Яссина.
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03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
14.09.2022, 09:05
Названы автомобили, которые не стоит покупать в бюджете до 2 млн рублей
Вопрос «новый или подержанный» сейчас актуален, как никогда. У дилеров заканчиваются новые автомобили, а на вторичном рынке много неликвида. Покупая вместо новой машины подержанную иномарку классом повыше, надо проявлять осмотрительность.Читать далее
-
14.09.2022, 00:01
Массовый пожар на парковке стадиона омрачил радость футбольных фанатов
В минувшее воскресенье на парковке стадиона Hard Rock в Майами, США, произошел крупный пожар, уничтоживший много автомобилей. Местная футбольная команда выиграла, но болельщикам было не до праздника.Читать далее
-
23.08.2022, 00:16
Судьба выжившего в автокатастрофе телохранителя принцессы Дианы сложилась неплохо: особняк за 500 000 фунтов стерлингов и работа в AstraZeneca
Тревор Рис-Джонс, бывший телохранитель Дианы, теперь возглавляет службу безопасности крупной фармацевтической компании AstraZeneca, разработавшей «оксфордскую» вакцину от ковида.Читать далее
-
03.08.2022, 08:26
Такого вы еще не видели: на продажу выставлен реактивный лимузин Mercedes-Benz S-Class
В интернете появилось объявление о продаже невероятно длинного и заниженного лимузина, построенного на базе Mercedes-Benz S-Class и выкрашенного в яркие электрические цвета. На корме под алюминиевым спойлером скрывается реактивный двигатель.Читать далее
-
12.07.2022, 11:00
В целом, Mercedes не доволен продажами во втором квартале. Кроме результатов S-Class и Maybach
Нехватка компьютерных чипов и меры борьбы с коронавирусом в Китае резко снизили продажи Mercedes-Benz во втором квартале 2022-го. С апреля по июнь штутгартский автопроизводитель реализовал 490 тыс. легковых автомобилей, или на 16% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.Читать далее
- 18 000 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 11 700 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 12 300 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 7 800 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 3 100 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 440 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 780 000 РMercedes S-класс 2013 в Москве
- 1 010 000 РMercedes S-класс 2008 в Москве
- 21 600 000 РMercedes S-класс 2022 в Москве
- 15 270 000 РMercedes S-класс 2022 в Москве
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